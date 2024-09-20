Они обнаглели! Сотрудница ПВЗ пожаловалась на поведение хитрых тюменцев

Притом у платформ для онлайн-шоппинга фиксируется процент выкупа товаров покупателем. Если он недостаточно высок, то доставка товаров для покупателя в некоторых случаях становится платной. Этот механизм был внедрен как раз для борьбы с такими покупателями. Но и тут хитрые тюменцы находят пути обхода и заводят новые сим-карты или регистрируют аккаунты по данным членов семьи.