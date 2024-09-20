Они обнаглели! Сотрудница ПВЗ пожаловалась на поведение хитрых тюменцев

Posted 20 сентября, 08:32
Published 20 сентября, 08:32
Modified 20 сентября, 08:34
Updated 20 сентября, 08:34
Сотрудница тюменского пункта выдачи рассказывает, что далеко не все горожане готовы оплачивать свои покупки. А чтобы избежать оплаты, они прибегают к хитростям, которые проворачивают в примерочных.
«Мы выдаем товар в той упаковке, которую предусмотрел продавец, и в том же виде мы должны отправить его обратно в случае возврата. И некоторые товарищи идут примерить что-то купленное, натягивают это на себя, а в упаковку кладут свою старую одежду. После всего этого оформляется возврат», — рассказывает Руслана Громова.
Также она отмечает, что часто такую махинацию пытаются провернуть с достаточно дорогими вещами. Не стесняются помешивать и детские вещи, порою в коробки и пакеты кладут камни вместо обуви и грязную дурно пахнущую одежду.
«Самое страшное — это нижнее белье, конечно. Причем идут на это прилично одетые взрослые женщины! Тут вообще полный мрак. Иногда ловишь покупателя на этом, а они пытаются сделать вид, что это случайно вышло. Случайно забыла, в каких трусах ты пришла? Жесть», — говорит работница ПВЗ.
Некоторые пытаются провернуть схожую схему с предметами интерьера, уговаривая сотрудницу подождать, пока покупатель посмотрит, подходит ли, например, штора к интерьеру. Позже в коробку также кладут что-то старое, пытаясь выдать за товар, который не подошел.
Также девушку возмущает, что многие не знают не только своих размеров, но и вкусов. А потому часто заказывают десятки вариантов одежды или обуви, превращая пункт выдачи в оффлайн магазин.
«Для клиента оплачивается доставка — это всё большие деньги. Но мало кого это волнует. По три размера одних кроссовок заказывают и еще по пять моделей разных, но покупать планируют только одни. С куртками, платьями и прочим то же самое. Это неуважение к продавцу», — считает Громова.
Притом у платформ для онлайн-шоппинга фиксируется процент выкупа товаров покупателем. Если он недостаточно высок, то доставка товаров для покупателя в некоторых случаях становится платной. Этот механизм был внедрен как раз для борьбы с такими покупателями. Но и тут хитрые тюменцы находят пути обхода и заводят новые сим-карты или регистрируют аккаунты по данным членов семьи.
«У меня одна такая дама есть. Аккаунты меняются, а она всё заказывает кучи одежды. Если ты хочешь повыбирать и не знаешь, что тебе точно нужно, так сходи в обычный торговый центр и там выбирай сколько влезет. Но она приходит на ПВЗ и еще жалуется на условия работы маркетплейса. Мне кажется, что таких покупателей нужно блокировать», — считает девушка.
Она рекомендует не злоупотреблять бесплатной доставкой и заказывать, как максимум, два размера делаемого предмета одежды или обуви, чтобы не портить свой процент выкупа и не доставлять проблем продавцам и ПВЗ, которым приходится оформлять возвраты.
Также возвраты приходится оформлять и из-за шопоголиков, многие из которых бездумно заказывают товары и потом даже не помнят, зачем это сделали и что им должны были привезти.
«Обычно у клиента 3–5 позиций максимум. Но есть люди, и мне кажется, что у них проблемы. Чуть ли не каждую неделю больше 10 позиций, и всё достаточно странное — очевидные безделушки. Обычно понятно, если у клиента ремонт, то он часто приходит и что-то соответствующее выкупает, а тут прям хаос. И когда клиенты некоторые товары видят, смотрят на них так сморщившись и тут же отказываются. Говорят, что не помнят, зачем это заказывали», — рассказывает Громова.
Она отмечает, что такие шопоголики часто отказываются более чем от половины товара, притом их лимит выкупа давно исчерпан и доставку им всё же приходится оплачивать. Порою суммы, выплаченные за возврат товара, начинают достигать размера средней зарплаты в городе.
«Мне кажется, что на сайтах нужно сделать кнопку „мне нужна помощь“ для тех, кто заигрался с покупками и не может остановиться», — говорит сотрудница.
Громова рекомендует тюменцам относится ответственно к покупкам на маркетплейсах и уважать продавцов, не злоупотребляя возможностями покупателей и не доставляя неудобств пункту выдачи заказов.