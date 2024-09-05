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Сотрудник Wildberries в Тюмени украл посылки на 150 тысяч рублей

Он опозорил бренд. Сотрудник Wildberries в Тюмени украл посылки на 150 тысяч рублей

5 сентября 2024, 11:36
Фото: 1MI

Сотрудник Wildberries в Тюмени украл посылки на 150 тысяч рублей

Молодой работник Вайлдберисс решил обогатиться на новом месте трудового долга. Для этого он решил похитить пару посылок. Ущерб насчитали в 150 тысяч рублей.

Информацию о предприимчивом сотруднике передает телеграм канал «ЧС Тюмень». Парень заказывал разные вещи, а затем оформлял возврат через внутреннюю программу, но на склад их не возвращал, присваивав себе.

Такую аферу мошенник провернул несколько раз, после чего уволился, забрав все вещи с собой. Сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.

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В итоге мошенника задержала полиция. Он во всем сознался.

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