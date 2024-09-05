Он опозорил бренд. Сотрудник Wildberries в Тюмени украл посылки на 150 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Информацию о предприимчивом сотруднике передает телеграм канал «ЧС Тюмень». Парень заказывал разные вещи, а затем оформлял возврат через внутреннюю программу, но на склад их не возвращал, присваивав себе.
Такую аферу мошенник провернул несколько раз, после чего уволился, забрав все вещи с собой. Сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.
В итоге мошенника задержала полиция. Он во всем сознался.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени Укравшую 104 миллиона главу местной компании отправили в СИЗО.