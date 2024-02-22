Тюменцы начали массово избавляться от пунктов выдачи заказов Wildberries и Ozon

Более дорогостоящим вариантом является приобретение сети Wildberries + OZON. Как сообщает владелец пункта на улице Сургутской 11к2, штат работников полностью укомплектован. Общая выручка равняется почти 600 тысячам рублей в месяц, а тому, кто захочет приобрести пвз придется заплатить 3,6 млн рублей.