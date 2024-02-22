Тюменцы начали массово избавляться от пунктов выдачи заказов Wildberries и Ozon

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Стоимость пунктов выдачи OZON начинается от 200 тысяч рублей. Ежемесячная аренда составляет 40 тысяч рублей. Владелец обещает 618 тысяч чистой прибыли.
Цена пунктов выдачи Wildberries варьируется до 1,5 до 2,5 млн рублей. Нынешние хозяева заявляют, что бизнес очень прибыльный. Показатели растут с каждым годом. Однако исходя из информации объявления, прибыль едва достигает 80 000 рублей.
Более дорогостоящим вариантом является приобретение сети Wildberries + OZON. Как сообщает владелец пункта на улице Сургутской 11к2, штат работников полностью укомплектован. Общая выручка равняется почти 600 тысячам рублей в месяц, а тому, кто захочет приобрести пвз придется заплатить 3,6 млн рублей.
В продаже есть и пвз «Яндекс Маркета», их стоимость составляет в среднем 300 тысяч рублей.
Всего в Тюмени насчитывается порядка 30 пунктов выдачи маркетплейсов в продаже.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени на продажу выставили пивной бар. Его цена составляет 2,7 млн рублей.