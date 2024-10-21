Впереди «Черная пятница». В Тюмени вырос спрос на доставку товаров до маркетплейсов

Согласно актуальным данным сервиса, в третьем квартале 2024 года спрос на грузоперевозки в Тюмени в пределах города вырос на 7 процентов по сравнению со вторым кварталом этого года. На 11 процентов стали популярнее грузоперевозки между городами.