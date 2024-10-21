Впереди «Черная пятница». В Тюмени вырос спрос на доставку товаров до маркетплейсов

Posted 21 октября, 12:06
Published 21 октября, 12:06
Modified 21 октября, 12:09
Updated 21 октября, 12:09
Согласно актуальным данным сервиса, в третьем квартале 2024 года спрос на грузоперевозки в Тюмени в пределах города вырос на 7 процентов по сравнению со вторым кварталом этого года. На 11 процентов стали популярнее грузоперевозки между городами.
В Тюмени в третьем квартале этого года спрос работодателей на специалистов в сфере логистики вырос в 3,3 раза в сравнении со вторым кварталом.
Востребованность междугородней доставки товаров можно объяснить приближением сезона акций и распродаж на маркетплейсах (он ежегодно стартует с середины ноября). В частности, речь идет о «Черной пятнице».
В Тюмени средние зарплатные предложения для новых сотрудников в отрасли выросли на 13 процентов за год и достигли 93 737 рублей в месяц за полный рабочий день.
Популярными стали следующие вакансии: логист, грузчик, сотрудник склада, упаковщик, дальнобойщик.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени в разы увеличился спрос на услуги красоты. Самыми востребованными бьюти-услугами в Тюмени стали: маникюр, педикюр, ресницы и брови и услуги парикмахера.