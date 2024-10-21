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Posted 21 октября, 12:06

Published 21 октября, 12:06

Modified 21 октября, 12:09

Updated 21 октября, 12:09

Впереди «Черная пятница». В Тюмени вырос спрос на доставку товаров до маркетплейсов

Впереди «Черная пятница». В Тюмени вырос спрос на доставку товаров до маркетплейсов

21 октября 2024, 12:06
Фото: 1MI
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито», спрос на доставку товаров до маркетплейсов в нашем городе вырос на треть.

Согласно актуальным данным сервиса, в третьем квартале 2024 года спрос на грузоперевозки в Тюмени в пределах города вырос на 7 процентов по сравнению со вторым кварталом этого года. На 11 процентов стали популярнее грузоперевозки между городами.

В Тюмени в третьем квартале этого года спрос работодателей на специалистов в сфере логистики вырос в 3,3 раза в сравнении со вторым кварталом.

Востребованность междугородней доставки товаров можно объяснить приближением сезона акций и распродаж на маркетплейсах (он ежегодно стартует с середины ноября). В частности, речь идет о «Черной пятнице».

В Тюмени средние зарплатные предложения для новых сотрудников в отрасли выросли на 13 процентов за год и достигли 93 737 рублей в месяц за полный рабочий день.

Популярными стали следующие вакансии: логист, грузчик, сотрудник склада, упаковщик, дальнобойщик.

В Тюмени вырос спрос на ремонт водонагревателей и кондиционеров
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени в разы увеличился спрос на услуги красоты. Самыми востребованными бьюти-услугами в Тюмени стали: маникюр, педикюр, ресницы и брови и услуги парикмахера.

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