В Тюмени вырос спрос на ремонт водонагревателей и кондиционеров

Posted 18 октября, 11:55
Published 18 октября, 11:55
Modified 18 октября, 11:55
Updated 18 октября, 11:55
Согласно актуальным данным сервиса, в третьем квартале 2024 года тюменцы стали чаще обращаться к специалистам по ремонту водонагревателей и кондиционеров. Спрос на ремонт водонагревателей за год вырос на 40 процентов, а услуги мастеров по обслуживанию и ремонту кондиционеров и вентиляции стали востребованнее почти наполовину (на 44 процента).
Есть данные, что доля услуг по ремонту и обслуживанию кондиционеров от общего количества спроса по категории «ремонт и обслуживание техники» в третьем квартале нынешнего года составила 6 процентов от общего объема спроса по данной категории.
В свою очередь, исполнители реагируют на повышенный спрос — предложение от специалистов по Тюмени за год выросло на 86 процентов.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени в разы увеличился спрос на услуги красоты. Самыми востребованными бьюти-услугами в Тюмени стали: маникюр, педикюр, ресницы и брови и услуги парикмахера.