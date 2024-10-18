В Тюмени вырос спрос на ремонт водонагревателей и кондиционеров

Согласно актуальным данным сервиса, в третьем квартале 2024 года тюменцы стали чаще обращаться к специалистам по ремонту водонагревателей и кондиционеров. Спрос на ремонт водонагревателей за год вырос на 40 процентов, а услуги мастеров по обслуживанию и ремонту кондиционеров и вентиляции стали востребованнее почти наполовину (на 44 процента).