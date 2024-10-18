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Posted 18 октября, 11:55

Published 18 октября, 11:55

Modified 18 октября, 11:55

Updated 18 октября, 11:55

В Тюмени вырос спрос на ремонт водонагревателей и кондиционеров

В Тюмени вырос спрос на ремонт водонагревателей и кондиционеров

18 октября 2024, 11:55
Фото: 1MI
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Услуги», у тюменцев вырос спрос на ремонт водонагревателей и кондиционеров.

Согласно актуальным данным сервиса, в третьем квартале 2024 года тюменцы стали чаще обращаться к специалистам по ремонту водонагревателей и кондиционеров. Спрос на ремонт водонагревателей за год вырос на 40 процентов, а услуги мастеров по обслуживанию и ремонту кондиционеров и вентиляции стали востребованнее почти наполовину (на 44 процента).

Есть данные, что доля услуг по ремонту и обслуживанию кондиционеров от общего количества спроса по категории «ремонт и обслуживание техники» в третьем квартале нынешнего года составила 6 процентов от общего объема спроса по данной категории.

В свою очередь, исполнители реагируют на повышенный спрос — предложение от специалистов по Тюмени за год выросло на 86 процентов.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени в разы увеличился спрос на услуги красоты. Самыми востребованными бьюти-услугами в Тюмени стали: маникюр, педикюр, ресницы и брови и услуги парикмахера.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени
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