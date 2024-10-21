nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 11:40

Published 21 октября, 11:40

Modified 21 октября, 11:58

Updated 21 октября, 11:58

Ждать 6,5 часов: задержали авиарейс из Нового Уренгоя в Тюмень

Ждать 6,5 часов: задержали авиарейс из Нового Уренгоя в Тюмень

21 октября 2024, 11:40
Фото: 1MI
Рейс из Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюмень был задержан на шесть с половиной часов. Информация появилась на официальном сайте «Рощино».

По информации онлайн-табло аэропорта «Рощино», воздушное судно авиакомпании Utair, следующее маршрутом Новый Уренгой — Тюмень, было задержано.

— По расписанию борт должен был прибыть 21 октября в 11:40. Расчетное время прибытия 18:10, — указано в расписании.

Вылететь борт должен был в 9:30, однако теперь самолет взлетит только в 16:00, указано на официальном сайте.

Авиабилеты из Тюмени в Сочи резко подешевели
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что из Тюмени в Египет запустят прямые рейсы с 7 ноября 2024 года. Выполнять полеты будет авиакомпания Azur Air в рамках турпрограммы.

Читайте также:
Тюменские власти должны выплатить ущерб от разлива нефтепродуктов в 2021 годуОпубликовано расписание ОГЭ 2025 года для тюменских девятиклассниковВ ПТУ грядет пополнение: тюменские школьники рискуют не сдать ЕГЭ по новым правилам
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Самолет#Рощино#Расписание#Новый Уренгой#Аэропорт#Задержка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика