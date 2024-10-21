Ждать 6,5 часов: задержали авиарейс из Нового Уренгоя в Тюмень

Posted 21 октября, 11:40
Published 21 октября, 11:40
Modified 21 октября, 11:58
Updated 21 октября, 11:58
По информации онлайн-табло аэропорта «Рощино», воздушное судно авиакомпании Utair, следующее маршрутом Новый Уренгой — Тюмень, было задержано.
— По расписанию борт должен был прибыть 21 октября в 11:40. Расчетное время прибытия 18:10, — указано в расписании.
Вылететь борт должен был в 9:30, однако теперь самолет взлетит только в 16:00, указано на официальном сайте.
Ранее «Наш Город» писал, что из Тюмени в Египет запустят прямые рейсы с 7 ноября 2024 года. Выполнять полеты будет авиакомпания Azur Air в рамках турпрограммы.