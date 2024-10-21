Тюменские власти должны выплатить ущерб от разлива нефтепродуктов в 2021 году

Еще летом 2021 года тюменцы увидели загрязнение на улице Полевой рядом с торговым центром «Ямская слобода». Там была разлита большая лужа битума. На данном участке было выявлено превышение показателя содержания нефтепродуктов в почве более чем в шесть раз, отмечали в Роспотребнадзоре по региону.