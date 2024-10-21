Тюменские власти должны выплатить ущерб от разлива нефтепродуктов в 2021 году

Posted 21 октября, 10:55
Published 21 октября, 10:55
Modified 21 октября, 11:38
Updated 21 октября, 11:38
Еще летом 2021 года тюменцы увидели загрязнение на улице Полевой рядом с торговым центром «Ямская слобода». Там была разлита большая лужа битума. На данном участке было выявлено превышение показателя содержания нефтепродуктов в почве более чем в шесть раз, отмечали в Роспотребнадзоре по региону.
Тогда правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Порча земли». Версия о том, что битум мог попасть из хранилища ликвидированного асфальтобетонного завода, не подтвердилась. Дело было закрыто в 2023 году.
Ущерб, нанесенный природе, был оценен в 698 тысяч рублей. За содержание земельного участка ответственны областные власти. Теперь департамент земельных отношений должен выплатить надзорному ведомству крупную сумму в качестве компенсации, передает издание NEFT.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцам, пострадавшим от паводка, власти выплатили более 188 миллионов рублей.