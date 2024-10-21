В ПТУ грядет пополнение: тюменские школьники рискуют не сдать ЕГЭ по новым правилам

К тому же, если некоторые сейчас готовятся к ЕГЭ по обществознанию, то можно в итоге пожалеть о потраченных деньгах, так как этот предмет в 2026 году может уже не пригодиться. Более того, чтобы изучить новый необходимый для поступления предмет так, чтобы получить высокий балл, не всегда хватит полутора лет занятий.