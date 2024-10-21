В ПТУ грядет пополнение: тюменские школьники рискуют не сдать ЕГЭ по новым правилам

Posted 21 октября, 10:19
Published 21 октября, 10:19
Modified 21 октября, 10:21
Updated 21 октября, 10:21
Те, кто планирует поступать в вузы в 2025 году, еще могут расслабиться. Как заверил министр образования, новый порядок поступления вас не затронет, об этом сообщают «Новые Известия». Тем, кто собирается поступать в 2026 году, придётся сложнее: вместо трёх ЕГЭ они должны будут сдать четыре.
В сентябре были представлены новые требования к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Обсуждение проекта уже завершилось, и в ближайшее время ожидается выход обновлённой версии документа.
Уже известно, что в 2026 году при поступлении на педагогические направления потребуется сдача ЕГЭ по профильному предмету. В настоящее время для поступления достаточно сдать экзамен по обществознанию.Согласно новым правилам, русский язык остаётся обязательным для всех абитуриентов, а остальные предметы будут разнится в зависимости от направления. Например, если вы мечтаете стать врачом, вам необходимо будет освоить такие предметы, как биология, математика, химия, физика и информатика.
В Министерстве образования и науки отметили, что согласно новым правилам, для инженерных специальностей будет повышена роль физики, а для экономических и управленческих направлений — английского языка. В то же время, из большинства перечней убрали обществознание.
Основные изменения вступят в силу с 2026 года. Однако в документе указана дата начала действия с 1 марта 2025 года. Итоговый список экзаменов будет определяться самим вузом с учётом рекомендаций, которые поступят из вышестоящих инстанций.
Как подсчитали эксперты «Новых Известий», родителям новые правила сулят увеличение расходов на репетиторов как минимум на 25% из-за дополнительного экзамена по ЕГЭ. В Тюмени за месяц занятий с репетитором по одному предмету, выходит около 10 тысяч рублей, если ребенок занимается 2 раза в неделю, а час работы помощника по учебе стоит 1 000 рублей (это средняя стоимость по городу). Однако цена может меняться в зависимости от формата занятий и желаемых результатов.
«Мы тратим на репетиторов по трем предметам, которые собираемся сдавать, около 30 тысяч рублей. Это больше половины моей зарплаты. Еще один предмет с углубленной подготовкой мы уже просто не потянем, а баллы нам нужны максимальные», — рассказала мама тюменского 10-классника Надежда Л.
К тому же, если некоторые сейчас готовятся к ЕГЭ по обществознанию, то можно в итоге пожалеть о потраченных деньгах, так как этот предмет в 2026 году может уже не пригодиться. Более того, чтобы изучить новый необходимый для поступления предмет так, чтобы получить высокий балл, не всегда хватит полутора лет занятий.
«Многие готовятся сильно заранее и это правильный подход. За полтора года изучить физику „с нуля“ на балл в 90-100 будет очень непросто, это на грани невозможного. Информатику еще можно постараться натянуть. Химию я не преподаю, но полагаю, что это тоже задача „со звездочкой“ наравне с физикой», — поделился с «Нашим городом» репетитор по точным наукам Лев Пронин.
Специалист рекомендует уже сейчас выделять новые предметы, в которых будущий выпускник будет чувствовать себя увереннее и начинать усиленно изучать формат ЕГЭ по этим дисциплинам.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени на дистанционное обучение переведены 34 класса в 19 школах.