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Posted 21 октября, 10:43

Published 21 октября, 10:43

Modified 21 октября, 10:45

Updated 21 октября, 10:45

Опубликовано расписание ОГЭ 2025 года для тюменских девятиклассников

Опубликовано расписание ОГЭ 2025 года для тюменских девятиклассников

21 октября 2024, 10:43
Фото: 1MI
Сюжет
Дети
В следующем году ОГЭ для девятиклассников пройдет в три этапа. Досрочный период продлится с 22 апреля по 17 мая, основной — с 21 мая по 2 июля, дополнительный — с 2 по 23 сентября.

Как стало известно, школьникам для получения аттестата нужно сдать два обязательных предмета (математика и русский язык) и два предмета по выбору. В 2025 году из языков на выбор предлагают английский, испанский, немецкий, французский.

Расписание досрочного периода ОГЭ в 2025 году:

  • 22 апреля — математика;
  • 25 апреля — русский язык;
  • 29 апреля — информатика, литература, обществознание, химия;
  • 6 мая — биология, география, иностранные языки, история, физика.

Расписание резервных дней:

  • 12 мая — математика;
  • 13 мая — информатика, литература, обществознание, химия;
  • 14 мая — биология, география, иностранные языки, история, физика;
  • 15 мая — русский язык;
  • 17 мая — по всем учебным предметам.

Расписание основного периода ОГЭ в 2025 году:

  • 21 и 22 мая — иностранные языки;
  • 26 мая — биология, информатика, обществознание, химия;
  • 29 мая — география, история, физика, химия;
  • 3 июня — математика;
  • 6 июня — география, информатика, обществознание;
  • 9 июня — русский язык;
  • 16 июня — биология, информатика, литература, физика.

Расписание резервных дней:

  • 26 июня — русский язык;
  • 27 и 28 июня — по всем учебным предметам (кроме русского языка ‎и математики);
  • 30 июня — математика;
  • 1 и 2 июля — по всем учебным предметам.

Расписание дополнительного периода 2025 года:

  • 2 сентября — математика;
  • 5 сентября — русский язык;
  • 9 сентября — биология, география, история, физика;
  • 12 сентября — иностранные языки, информатика, литература, обществознание, химия.

Расписание резервных дней:

  • 17 сентября — русский язык;
  • 18 сентября — математика;
  • 19 и 22 сентября — по всем учебным предметам (кроме русского языка ‎и математики);
  • 23 сентября — по всем учебным предметам.

Традиционно Основной государственный экзамен начнется в 10 часов по местному времени (по всем предметам), сообщает издание Вслух.ru.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени на дистанционное обучение переведены 34 класса в 19 школах.

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