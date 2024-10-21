Опубликовано расписание ОГЭ 2025 года для тюменских девятиклассников

Posted 21 октября, 10:43
Published 21 октября, 10:43
Modified 21 октября, 10:45
Updated 21 октября, 10:45
Как стало известно, школьникам для получения аттестата нужно сдать два обязательных предмета (математика и русский язык) и два предмета по выбору. В 2025 году из языков на выбор предлагают английский, испанский, немецкий, французский.
Расписание досрочного периода ОГЭ в 2025 году:
Расписание резервных дней:
Расписание основного периода ОГЭ в 2025 году:
Расписание резервных дней:
Расписание дополнительного периода 2025 года:
Расписание резервных дней:
Традиционно Основной государственный экзамен начнется в 10 часов по местному времени (по всем предметам), сообщает издание Вслух.ru.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени на дистанционное обучение переведены 34 класса в 19 школах.