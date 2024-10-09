Тюменцы смогут напрямую улететь в Египет

Posted 9 октября, 04:26
Published 9 октября, 04:26
Modified 9 октября, 17:43
Updated 9 октября, 17:43
По информации аэропорта, рейсы стартуют 7 ноября. Их будет выполнять компания Azur Air на среднефезюляжных «Боингах». Время в пути составит 6 часов 40 минут.
Azur Air является крупнейшей чартерной российской авиакомпанией. Она перевозит туристов компании Anex Tour.
По информации агентства, оно запускает туристические пакете в курортный Шарм-эль-Шейх. Средняя стоимость путевки на двоих в отель 3* на 10 ночей составит 150 тысяч рублей на ближайшие даты. Будут ли доступны авиабилеты на рейсы вне туристического пакета не сообщается.
Раннее «Наш город» писал, что самолет авиакомпании «Ямал», вылетевший утром 7 октября из Тюмени в Надым, вернулся обратно в аэропорт вылета спустя половину времени полета.