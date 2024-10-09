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Posted 9 октября, 04:26

Published 9 октября, 04:26

Modified 9 октября, 17:43

Updated 9 октября, 17:43

Тюменцы смогут напрямую улететь в Египет

Тюменцы смогут напрямую улететь в Египет

9 октября 2024, 04:26
Фото: 1MI
Прямые перелеты из Тюмени в Египет появится в осенне-зимнем расписании аэропорта «Рощино». Об этом свидетельствуют данные расписания областной авиагавани.

По информации аэропорта, рейсы стартуют 7 ноября. Их будет выполнять компания Azur Air на среднефезюляжных «Боингах». Время в пути составит 6 часов 40 минут.

Azur Air является крупнейшей чартерной российской авиакомпанией. Она перевозит туристов компании Anex Tour.

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По информации агентства, оно запускает туристические пакете в курортный Шарм-эль-Шейх. Средняя стоимость путевки на двоих в отель 3* на 10 ночей составит 150 тысяч рублей на ближайшие даты. Будут ли доступны авиабилеты на рейсы вне туристического пакета не сообщается.

Раннее «Наш город» писал, что самолет авиакомпании «Ямал», вылетевший утром 7 октября из Тюмени в Надым, вернулся обратно в аэропорт вылета спустя половину времени полета.

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