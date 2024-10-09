Тюменцы смогут напрямую улететь в Египет

По информации агентства, оно запускает туристические пакете в курортный Шарм-эль-Шейх. Средняя стоимость путевки на двоих в отель 3* на 10 ночей составит 150 тысяч рублей на ближайшие даты. Будут ли доступны авиабилеты на рейсы вне туристического пакета не сообщается.