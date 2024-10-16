В Тюмени в разы увеличился спрос на услуги красоты

Posted 16 октября, 13:02
Published 16 октября, 13:02
Modified 16 октября, 13:05
Updated 16 октября, 13:05
Согласно актуальным данным сервиса, самыми востребованными бьюти-услугами в Тюмени стали: маникюр, педикюр (27 процентов), ресницы и брови (20 процентов) и услуги парикмахера (14 процентов).
За последний год вырос интерес к домашним бьюти-услугам. На первом месте — косметология (72 процента). Второе место занимают СПА-услуги и массаж (65 процентов), а на третьем месте — наращивание ресниц и оформление бровей (38 процентов).
Из-за востребованности услуг красоты в нашем городе выросли спрос и предложение на аренду помещений. Спрос на аренду кабинетов увеличился на 127 процентов, аренда рабочего места на 38 процентов, а аренда рабочего места мастера — на 39 процентов.
Количество предложений аренды рабочего места увеличилось на 116 процентов, предложения аренды рабочего места мастера выросли на 126 процентов, аренда уютных кабинетов — на 136 процентов.
Ранее мы писали о том, что в Тюмени средние зарплатные предложения для новых сотрудников в сфере логистики за год выросли на 11 процентов.