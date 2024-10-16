В Тюмени в разы увеличился спрос на услуги красоты

Из-за востребованности услуг красоты в нашем городе выросли спрос и предложение на аренду помещений. Спрос на аренду кабинетов увеличился на 127 процентов, аренда рабочего места на 38 процентов, а аренда рабочего места мастера — на 39 процентов.