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Posted 16 октября, 13:02

Published 16 октября, 13:02

Modified 16 октября, 13:05

Updated 16 октября, 13:05

В Тюмени в разы увеличился спрос на услуги красоты

В Тюмени в разы увеличился спрос на услуги красоты

16 октября 2024, 13:02
Фото: Изображение Midjourney
По информации сервиса для размещения объявлений Авито, спрос на услуги красоты в Тюмени увеличился на 31 процент. Мастера все чаще стали работать на дому.

Согласно актуальным данным сервиса, самыми востребованными бьюти-услугами в Тюмени стали: маникюр, педикюр (27 процентов), ресницы и брови (20 процентов) и услуги парикмахера (14 процентов).

За последний год вырос интерес к домашним бьюти-услугам. На первом месте — косметология (72 процента). Второе место занимают СПА-услуги и массаж (65 процентов), а на третьем месте — наращивание ресниц и оформление бровей (38 процентов).

Из-за востребованности услуг красоты в нашем городе выросли спрос и предложение на аренду помещений. Спрос на аренду кабинетов увеличился на 127 процентов, аренда рабочего места на 38 процентов, а аренда рабочего места мастера — на 39 процентов.

Количество предложений аренды рабочего места увеличилось на 116 процентов, предложения аренды рабочего места мастера выросли на 126 процентов, аренда уютных кабинетов — на 136 процентов.

В Тюменской области взлетел спрос на услуги бьюти-мастеров
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Ранее мы писали о том, что в Тюмени средние зарплатные предложения для новых сотрудников в сфере логистики за год выросли на 11 процентов.

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