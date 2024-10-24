nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 08:42

Published 24 октября, 08:42

Modified 24 октября, 11:23

Updated 24 октября, 11:23

Адвокаты фигуранта «Тюменского дела» поссорились из-за 300 тысяч рублей.

Адвокаты фигуранта «Тюменского дела» поссорились из-за 300 тысяч рублей

24 октября 2024, 08:42
Фото: 1MI
Адвокаты фигуранта «Тюменского дела» поссорились из-за 300 тысяч рублей.

Адвокаты фигуранта «Тюменского дела» поссорились из-за 300 тысяч рублей

Один из защитников фигуранта «Тюменского дела» Дениза Айдына рассказал, что заключил соглашение с другим адвокатом и заплатил ему за выполнение работы 300 тысяч рублей. Однако требования якобы не были выполнены из-за чего между защитниками разгорелся конфликт.

Адвокат Максим Калинов рассказал «Нашему городу», что заключил договор с тюменским адвокатом Анастасией Волк, однако его условия якобы не были выполнены и возник конфликт о возвращении средств.

«В настоящее время у нас с Максимом Калиновым конфликт из-за расхождения позиции защиты. Я пока воздержусь от подробных комментариев, чтобы не поддаваться на провокации, которые устраивает Калиновов руками журналистов», — рассказала адвокат Волк.

В результате соглашение было расторгнуто. Сейчас, по словам Калинова, он больше не представляет интересы Айдына, как и Анастасия Волк.

Отметим, что источник редакции в адвокатской палате Тюменской области рассказал, что кодекс профессиональной этики гласит о том, что адвокат должен согласовывать действия по привлечению другого защитника со своим доверителем, в таком случае проблем можно было бы избежать.

О проблеме расхождения позиций защиты «Нашему городу» рассказал адвокат Павел Руснаков, он отметил, что адвокат всегда придерживается позиции доверителя. А потому именно доверитель выбирает установку, которая будет ключевой при разбирательстве.

Адвокат замгубернатора Вахрина опроверг информацию о признании во взяточничестве
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Центральном окружном военном суде Екатеринбурга проходит рассмотрение по существу дела четырёх фигурантов «Тюменского дела». Они обвиняются в организации и участии в террористическом сообществе.

Читайте также:
Кто они? 150 человек из Тюменской области состоят в списке террористов и экстремистовТюменка ради денег подделала свидетельство о рождении ребенкаВ школе на севере Тюменской области ученик открыл стрельбу
#Алиса Вернер#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Адвокаты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика