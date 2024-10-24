Адвокаты фигуранта «Тюменского дела» поссорились из-за 300 тысяч рублей.

Posted 24 октября, 08:42
Published 24 октября, 08:42
Modified 24 октября, 11:23
Updated 24 октября, 11:23
Адвокат Максим Калинов рассказал «Нашему городу», что заключил договор с тюменским адвокатом Анастасией Волк, однако его условия якобы не были выполнены и возник конфликт о возвращении средств.
«В настоящее время у нас с Максимом Калиновым конфликт из-за расхождения позиции защиты. Я пока воздержусь от подробных комментариев, чтобы не поддаваться на провокации, которые устраивает Калиновов руками журналистов», — рассказала адвокат Волк.
В результате соглашение было расторгнуто. Сейчас, по словам Калинова, он больше не представляет интересы Айдына, как и Анастасия Волк.
Отметим, что источник редакции в адвокатской палате Тюменской области рассказал, что кодекс профессиональной этики гласит о том, что адвокат должен согласовывать действия по привлечению другого защитника со своим доверителем, в таком случае проблем можно было бы избежать.
О проблеме расхождения позиций защиты «Нашему городу» рассказал адвокат Павел Руснаков, он отметил, что адвокат всегда придерживается позиции доверителя. А потому именно доверитель выбирает установку, которая будет ключевой при разбирательстве.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Центральном окружном военном суде Екатеринбурга проходит рассмотрение по существу дела четырёх фигурантов «Тюменского дела». Они обвиняются в организации и участии в террористическом сообществе.