Адвокаты фигуранта «Тюменского дела» поссорились из-за 300 тысяч рублей

Один из защитников фигуранта «Тюменского дела» Дениза Айдына рассказал, что заключил соглашение с другим адвокатом и заплатил ему за выполнение работы 300 тысяч рублей. Однако требования якобы не были выполнены из-за чего между защитниками разгорелся конфликт.