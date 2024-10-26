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Posted 26 октября, 09:07

Published 26 октября, 09:07

Modified 26 октября, 09:07

Updated 26 октября, 09:07

Тюменский аэропорт Рощино перейдет на зимнее расписание с 27 октября

Аэропорт Рощино переходит на зимнее расписание. Что поменяется?

26 октября 2024, 09:07
Фото: 1MI

Тюменский аэропорт Рощино перейдет на зимнее расписание с 27 октября

В предстоящем сезоне тюмецам будут доступны 39 прямых направлений: 30 на внутренних авиалиниях, 5 — в СНГ и 4 — в страны дальнего зарубежья.

Как сообщили в пресс-службе Рощино, все популярные направления сохранятся. Как и летом, жители областной столицы смогут летать ежедневно в Москву и Санкт-Петербург. В столицу запланировано по 6 рейсов в сутки с 1 дополнительным по пятницам и воскресеньям, в Санкт-Петербург — по 5 рейсов.

Также из Рощино будут выполняться рейсы в Екатеринбург, Волгоград, Казань, Красноярск, Новосибирск, Пермь, Самару, Томск, Уфу и Нижний Новгород.

В Сочи из Тюмени регулярно будут отправлять рейсы 4 авиакомпании. Ещё одно постоянное южное направление — Минеральные воды, его обслуживает 3 перевозчика, в Махачкалу летает 1.

Что касается заграничных вылетов, то в ближайшее время из Рощино начнут летать чартеры на острова Пхукет и Шри-Ланку, эти маршруты обслужит Red Wings. Чартеры в Шарм-Эль-Шейх из Тюмени запустят Azur Air и Air Cairo. Регулярный рейс в Дубай запланировала авиакомпания Utair.

Также останутся доступными для тюменцев прямые вылеты в Азербайджан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. Зимнее расписание в Рощино начнет действовать с 27 октября.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени готовят к открытию новый терминал Рощино. Работы в рамках первого этапа реконструкции уже находятся в завершающей стадии.

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