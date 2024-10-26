Аэропорт Рощино переходит на зимнее расписание. Что поменяется?

Posted 26 октября, 09:07
Published 26 октября, 09:07
Modified 26 октября, 09:07
Updated 26 октября, 09:07
Как сообщили в пресс-службе Рощино, все популярные направления сохранятся. Как и летом, жители областной столицы смогут летать ежедневно в Москву и Санкт-Петербург. В столицу запланировано по 6 рейсов в сутки с 1 дополнительным по пятницам и воскресеньям, в Санкт-Петербург — по 5 рейсов.
Также из Рощино будут выполняться рейсы в Екатеринбург, Волгоград, Казань, Красноярск, Новосибирск, Пермь, Самару, Томск, Уфу и Нижний Новгород.
В Сочи из Тюмени регулярно будут отправлять рейсы 4 авиакомпании. Ещё одно постоянное южное направление — Минеральные воды, его обслуживает 3 перевозчика, в Махачкалу летает 1.
Что касается заграничных вылетов, то в ближайшее время из Рощино начнут летать чартеры на острова Пхукет и Шри-Ланку, эти маршруты обслужит Red Wings. Чартеры в Шарм-Эль-Шейх из Тюмени запустят Azur Air и Air Cairo. Регулярный рейс в Дубай запланировала авиакомпания Utair.
Также останутся доступными для тюменцев прямые вылеты в Азербайджан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. Зимнее расписание в Рощино начнет действовать с 27 октября.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени готовят к открытию новый терминал Рощино. Работы в рамках первого этапа реконструкции уже находятся в завершающей стадии.