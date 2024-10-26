Аэропорт Рощино переходит на зимнее расписание. Что поменяется?

Как сообщили в пресс-службе Рощино, все популярные направления сохранятся. Как и летом, жители областной столицы смогут летать ежедневно в Москву и Санкт-Петербург. В столицу запланировано по 6 рейсов в сутки с 1 дополнительным по пятницам и воскресеньям, в Санкт-Петербург — по 5 рейсов.