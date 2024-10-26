Червишевский тракт парализовала мега-пробка. Что случилось?

Posted 26 октября, 10:45
Published 26 октября, 10:45
Modified 26 октября, 10:53
Updated 26 октября, 10:53
По словам очевидцев, усугубил ситуацию еще и съехавший на обочину трассы КамАЗ.
В настоящее время также в Тюмени зафиксированы затруднения движения по улице Червишевский тракт — от Федюнинского до деревни Патрушева, на Московском тракте — от ТРЦ «Колумб» до Закалужской.
Заторы наблюдаются на Федюнинского, Закалужской — в районе пересечения с Московским трактом, на Мориса Тореза, Профсоюзной, 50 лет Октября, Алебашевской.
В целом дорожная ситуация в Тюмени оценивается в 4 балла.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером городские дороги в областной столице сковали 9-балльные пробки. Заторы были зарегистрированы в центра города и на основных путепроводах Тюмени, в том числе Мельникайте, Профсоюзной и т. д.