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Posted 26 октября, 10:45

Published 26 октября, 10:45

Modified 26 октября, 10:53

Updated 26 октября, 10:53

Тюменские водители попали в огромную пробку на Червишевском тракте

Червишевский тракт парализовала мега-пробка. Что случилось?

26 октября 2024, 10:45
Фото: 1MI

Тюменские водители попали в огромную пробку на Червишевском тракте

В многокилометровую пробку попали сегодня днем водители, направляющиеся в сторону Курганской области по Червишевскому тракту. Причиной затора стали ремонтные работы на дороге — пробка растянулась от села Червишево до СНТ «Горошинка».

По словам очевидцев, усугубил ситуацию еще и съехавший на обочину трассы КамАЗ.

Видео: тг-канал Тюмень.

В настоящее время также в Тюмени зафиксированы затруднения движения по улице Червишевский тракт — от Федюнинского до деревни Патрушева, на Московском тракте — от ТРЦ «Колумб» до Закалужской.

Фото: 2 ГИС

Заторы наблюдаются на Федюнинского, Закалужской — в районе пересечения с Московским трактом, на Мориса Тореза, Профсоюзной, 50 лет Октября, Алебашевской.

В целом дорожная ситуация в Тюмени оценивается в 4 балла.

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Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером городские дороги в областной столице сковали 9-балльные пробки. Заторы были зарегистрированы в центра города и на основных путепроводах Тюмени, в том числе Мельникайте, Профсоюзной и т. д.

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