Для борьбы с лесными пожарами в Тюменской области создадут сеть радиостанций

Posted 26 октября, 10:28
Published 26 октября, 10:28
Modified 26 октября, 10:30
Updated 26 октября, 10:30
Закупка стоимостью 31,4 миллиона рублей была признана несостоявшейся из-за отсутствия заявок.
Согласно условиям контракта, подрядная организация должна была поставить в тюменские лесничества 14 ретрансляторов и 51 радиостанцию в срок до 17 декабря 2024 года. Закупка была объявлена в рамках работы по подготовке к новому пожароопасному сезону.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 5 апреля 2024 года до середины августа этого года действовал особый противопожарный режим. До 25 июня на территории региона был введен запрет на посещение леса.