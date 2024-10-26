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Posted 26 октября, 10:28

Published 26 октября, 10:28

Modified 26 октября, 10:30

Updated 26 октября, 10:30

Власти Тюменской области не нашли желающих создать сеть радиостанций

Для борьбы с лесными пожарами в Тюменской области создадут сеть радиостанций

26 октября 2024, 10:28
Фото: 1MI

Власти Тюменской области не нашли желающих создать сеть радиостанций

Сюжет
Госзакупки
Власти Тюменской области не нашли желающих заключить контракт на поставку коммуникационного оборудования лесным хозяйствам. А именно — радиостанций и ретрансляторов радиосигнала для создания сети радиостанций.

Закупка стоимостью 31,4 миллиона рублей была признана несостоявшейся из-за отсутствия заявок.

Согласно условиям контракта, подрядная организация должна была поставить в тюменские лесничества 14 ретрансляторов и 51 радиостанцию в срок до 17 декабря 2024 года. Закупка была объявлена в рамках работы по подготовке к новому пожароопасному сезону.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 5 апреля 2024 года до середины августа этого года действовал особый противопожарный режим. До 25 июня на территории региона был введен запрет на посещение леса.

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