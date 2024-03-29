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Автомобилиста, который проехался по пешеходной улице, задержали в Тюмени

«Хотел сделать фото»: задержан тюменец, который проехался по пешеходной улице

29 марта 2024, 03:01
Фото: администрация Тюмени

Автомобилиста, который проехался по пешеходной улице, задержали в Тюмени

Молодой человек рассказал, что хотел сделать красивую фотографию, но не ожидал, что жители города так остро отреагируют. Выяснилось, что у парня даже нет водительских прав.

Сотрудники Госавтоинспекции несколько дней анализировали видео и смогли выяснить, кто находился за рулем тонированной «Лады». Отечественный автомобиль был замечен на пешеходной улице Дзержинского.

В Госавтоинспекции Тюменской области рассказали, что 21-летний парень уже пять раз задерживался за управление транспортом без водительского удостоверения, а всего у него 17 нарушений ПДД. На этот раз его привлекли к административной ответственности за езду без прав, езду по тротуару и незаконную тонировку. Общая сумма штрафов — 17.5 тысячи рублей.

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Молодой человек рассказал, что хотел сделать красивую фотографию, но не ожидал общественного резонанса и злостным нарушителем себя не считает. Также он заявил, что теперь задумался об обучении в автошколе и получении водительских прав.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени водителю сломали нос и выбили зуб из-за замечания другому автомобилисту. В ответ на претензии он получил удар кулаком в лицо.

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