«Хотел сделать фото»: задержан тюменец, который проехался по пешеходной улице

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
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Сотрудники Госавтоинспекции несколько дней анализировали видео и смогли выяснить, кто находился за рулем тонированной «Лады». Отечественный автомобиль был замечен на пешеходной улице Дзержинского.
В Госавтоинспекции Тюменской области рассказали, что 21-летний парень уже пять раз задерживался за управление транспортом без водительского удостоверения, а всего у него 17 нарушений ПДД. На этот раз его привлекли к административной ответственности за езду без прав, езду по тротуару и незаконную тонировку. Общая сумма штрафов — 17.5 тысячи рублей.
Молодой человек рассказал, что хотел сделать красивую фотографию, но не ожидал общественного резонанса и злостным нарушителем себя не считает. Также он заявил, что теперь задумался об обучении в автошколе и получении водительских прав.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени водителю сломали нос и выбили зуб из-за замечания другому автомобилисту. В ответ на претензии он получил удар кулаком в лицо.