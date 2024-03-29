«Хотел сделать фото»: задержан тюменец, который проехался по пешеходной улице

В Госавтоинспекции Тюменской области рассказали, что 21-летний парень уже пять раз задерживался за управление транспортом без водительского удостоверения, а всего у него 17 нарушений ПДД. На этот раз его привлекли к административной ответственности за езду без прав, езду по тротуару и незаконную тонировку. Общая сумма штрафов — 17.5 тысячи рублей.