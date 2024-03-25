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Published Сегодня, 11:46

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Updated Сегодня, 11:48

В Тюмени мужчине сломали нос и выбили зуб из-за сделанного замечания

В Тюмени водителю сломали нос и выбили зуб из-за замечания на дороге

25 марта 2024, 11:46
Фото: 1MI

В Тюмени мужчине сломали нос и выбили зуб из-за сделанного замечания

В Тюмени водители устроили скандал на улице Холодильной. Поводом стало то, что мужчина 1991 года рождения создавал помехи в движении другому водителю.

Второй автомобилист вышел из машины и сделал замечание молодому человеку, однако в ответ получил удар кулаком по лицу.

После осмотра врачи пришли к выводу, что у тюменца сломан нос и выбит зуб.

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Подозреваемого задержали, он признался в содеянном. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее смертельное ДТП произошло на трассе Тюмень-Екатеринбург. 37-летний водитель легкового авто погиб в результате столкновения с большегрузом. Обстоятельства ДТП выясняются.

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