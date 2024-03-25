В Тюмени водителю сломали нос и выбили зуб из-за замечания на дороге

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Второй автомобилист вышел из машины и сделал замечание молодому человеку, однако в ответ получил удар кулаком по лицу.
После осмотра врачи пришли к выводу, что у тюменца сломан нос и выбит зуб.
Подозреваемого задержали, он признался в содеянном. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Ранее смертельное ДТП произошло на трассе Тюмень-Екатеринбург. 37-летний водитель легкового авто погиб в результате столкновения с большегрузом. Обстоятельства ДТП выясняются.