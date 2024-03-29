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Новые автобусные маршруты планируют запустить в Тюмени

В Тюмени планируют запустить четыре новых автобусных маршрута

29 марта 2024, 02:24
Фото: 1MI

Новые автобусные маршруты планируют запустить в Тюмени

Два маршрута будут проложены до микрорайонов и два — до пригорода. Нововведения находятся на рассмотрении.

В Тюмени хотят запустить четыре новых автобусных маршрута. Об этом говорится в документе, который попал в распоряжение 72.ru.

«Планируется запуск четырех маршрутов. Речь идет о перевозках пассажиров по маршрутам № 12 „ЖДВ“ — „Озеро Круглое“, № 19 „Улица Созидателей“ — „Магазин Океан“, № 81 „Центральный рынок“ — „Никольский (деревня Патрушева)“ и № 114 „Завод Медоборудования“ — „С/о Вишенка“", — говорится в документе.
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Первый маршрут наладит транспортное сообщение в строящемся квартале на Кармацкого, второй позволит улучшить обстановку в Слободе, а благодаря двум другим маршрутам горожанам будет удобнее добираться от СНТ до города.

Также планируется строительство четырех автостанций, совмещенных с конечными автобусными остановками. Они будут расположены в северо-восточной, восточной, южной и западной частях города.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени заявили о критическом дефиците водителей автобусов — автопарку не хватает 150 человек. Водители и кондукторы увольняются из-за низких зарплат и отсутствия карьерного роста.

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