В Тюмени планируют запустить четыре новых автобусных маршрута

Posted Сегодня, 02:24
Published Сегодня, 02:24
Modified Сегодня, 02:26
Updated Сегодня, 02:26
В Тюмени хотят запустить четыре новых автобусных маршрута. Об этом говорится в документе, который попал в распоряжение 72.ru.
«Планируется запуск четырех маршрутов. Речь идет о перевозках пассажиров по маршрутам № 12 „ЖДВ“ — „Озеро Круглое“, № 19 „Улица Созидателей“ — „Магазин Океан“, № 81 „Центральный рынок“ — „Никольский (деревня Патрушева)“ и № 114 „Завод Медоборудования“ — „С/о Вишенка“", — говорится в документе.
Первый маршрут наладит транспортное сообщение в строящемся квартале на Кармацкого, второй позволит улучшить обстановку в Слободе, а благодаря двум другим маршрутам горожанам будет удобнее добираться от СНТ до города.
Также планируется строительство четырех автостанций, совмещенных с конечными автобусными остановками. Они будут расположены в северо-восточной, восточной, южной и западной частях города.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени заявили о критическом дефиците водителей автобусов — автопарку не хватает 150 человек. Водители и кондукторы увольняются из-за низких зарплат и отсутствия карьерного роста.