Тюменка несколько месяцев обносила квартиру своей подруги, чтобы погасить кредит

Стражи порядка выяснили, что к краже причастна ее 22-летняя подруга. Она во всем созналась и пояснила, что воровала деньги постепенно. Будучи в гостях у потерпевшей, девушка увидела, что та убирает деньги в шкаф. Пока хозяйка квартиры не видела, она забрала часть суммы из шкатулки и положила в сумку.