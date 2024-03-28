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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Женщина несколько месяцев обворовывала подругу в Тюменской области

Тюменка несколько месяцев обносила квартиру своей подруги, чтобы погасить кредит

28 марта 2024, 07:03
Фото: 1MI

Женщина несколько месяцев обворовывала подругу в Тюменской области

Девушка случайно увидела, где ее подруга хранит деньги. Она разоряла ее заначку каждый раз, когда приходила в гости.

В полицию обратилась жительница села Большое Сорокино. Девушка рассказала полицейским, что обнаружила пропажу 350 тысяч рублей, которые она хранила в шкафу.

Стражи порядка выяснили, что к краже причастна ее 22-летняя подруга. Она во всем созналась и пояснила, что воровала деньги постепенно. Будучи в гостях у потерпевшей, девушка увидела, что та убирает деньги в шкаф. Пока хозяйка квартиры не видела, она забрала часть суммы из шкатулки и положила в сумку.

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То, что осталось от заначки подруги, девушка похищала частями каждый раз, когда приходила в гости. Деньги она тратила на погашение кредитов. В отношении воровки возбуждено уголовное дело, ей грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области задержали самого неудачливого вора. Мужчина ограбил магазин, но растерял все похищенное во время побега.

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