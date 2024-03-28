«Нам бы еще 150 человек»: в Тюмени заявили о критическом дефиците водителей автобусов

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
В Тюмени усугубляется дефицит водителей автобусов. Руководитель ПАТП №1 Роман Шулепов рассказал Ura.ru, что на предприятии не хватает 150 водителей.
«Дефицит есть. Мы бы с удовольствием приняли еще порядка 150 водителей для более комфортной работы. Мы размещаем объявления на порталах, готовы принимать и трудоустраивать водителей и кондукторов», — поделился Шулепов.
Он добавил, что большая часть водителей и кондукторов увольняется из-за желания больше зарабатывать, продвигаться по карьерной лестнице и из-за условий труда.
Еще одна причина, по которой в Тюмени усугубляется дефицит — переманивание водителей в более крупные города. Местным перевозчикам приходится конкурировать с предложениями о работе вахтой в столице.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени водитель с криками выгнал девочку из автобуса. Он высадил ее вечером посреди дороги.