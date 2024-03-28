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Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

В Тюмени заявили о критическом дефиците водителей автобусов

«Нам бы еще 150 человек»: в Тюмени заявили о критическом дефиците водителей автобусов

28 марта 2024, 08:04
Фото: 1MI

В Тюмени заявили о критическом дефиците водителей автобусов

Водители массово увольняются в поисках карьерного роста и высоких зарплат. Сейчас тюменский автопарк автобусов пытается найти новых сотрудников взамен ушедшим.

В Тюмени усугубляется дефицит водителей автобусов. Руководитель ПАТП №1 Роман Шулепов рассказал Ura.ru, что на предприятии не хватает 150 водителей.

«Дефицит есть. Мы бы с удовольствием приняли еще порядка 150 водителей для более комфортной работы. Мы размещаем объявления на порталах, готовы принимать и трудоустраивать водителей и кондукторов», — поделился Шулепов.

Он добавил, что большая часть водителей и кондукторов увольняется из-за желания больше зарабатывать, продвигаться по карьерной лестнице и из-за условий труда.

Дело — труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Тюменской области
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Еще одна причина, по которой в Тюмени усугубляется дефицит — переманивание водителей в более крупные города. Местным перевозчикам приходится конкурировать с предложениями о работе вахтой в столице.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени водитель с криками выгнал девочку из автобуса. Он высадил ее вечером посреди дороги.

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