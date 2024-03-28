Гололед, снегопад и дожди: в Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
По информации синоптиков, ожидается облачная погода, местами обильные осадки. Днем столбики термометров не поднимутся выше -2…+3, в ночные часы температура воздуха опустится до -7…-12. В Тюмени ожидается выпадение 9,7 мм осадков.
По прогнозам метеорологов, непогода будет бушевать на территории тюменского региона в течение двух дней — пятницы и субботы. В воскресенье, 31 марта, сохранятся остаточные явления — небольшие осадки, переменная облачность. Скорость ветра в этот день составит 6-11 м/с, температура воздуха +2…+7.
Небольшие дожди будут идти в регионе до 3 апреля включительно. 4 апреля на тюменскую землю придется настоящая весна — воздух прогреется до +16…+17.