Гололед, снегопад и дожди: в Тюменской области объявили штормовое предупреждение

По прогнозам метеорологов, непогода будет бушевать на территории тюменского региона в течение двух дней — пятницы и субботы. В воскресенье, 31 марта, сохранятся остаточные явления — небольшие осадки, переменная облачность. Скорость ветра в этот день составит 6-11 м/с, температура воздуха +2…+7.