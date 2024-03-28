В Тюмени родители школьника выплатят компенсацию за вред, причиненный однокласснику

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Материалы дела были рассмотрены в Ленинском районном суде. По версии следствия, подросток ударил одноклассника рукой в живот и по лицу.
С родителей драчуна в пользу пострадавшего взыскали компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Ранее «Наш город» сообщал об издевательствах в школах Тюменской области. Мать 15-летнего ученика рассказала, что его одноклассники совершили развратные действия по отношению к ее сыну.