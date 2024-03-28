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В Тюмени суд взыскал с родителей 50 тысяч рублей за драку их сына в школе

В Тюмени родители школьника выплатят компенсацию за вред, причиненный однокласснику

28 марта 2024, 16:49
Фото: 1MI

В Тюмени суд взыскал с родителей 50 тысяч рублей за драку их сына в школе

В Тюмени школьники подрались в кабинете биологии. В результате драки один из детей получил ушибы. Родители пострадавшего обратились в суд и прокуратуру.

Материалы дела были рассмотрены в Ленинском районном суде. По версии следствия, подросток ударил одноклассника рукой в живот и по лицу.

С родителей драчуна в пользу пострадавшего взыскали компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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Ранее «Наш город» сообщал об издевательствах в школах Тюменской области. Мать 15-летнего ученика рассказала, что его одноклассники совершили развратные действия по отношению к ее сыну.

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