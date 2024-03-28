nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Житель Тюменской области женился на жертве и избежал срока за изнасилование

Тюменец избежал срока за изнасилование, женившись на жертве

28 марта 2024, 09:02
Фото: Изображение Midjourney

Житель Тюменской области женился на жертве и избежал срока за изнасилование

Девушка забеременела, когда ей не было и 16 лет. О ее возрасте подсудимый был осведомлен.

21-летний житель Нижнетавдинского района смог избежать уголовного наказания за изнасилование, женившись на несовершеннолетней девушке. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Из материалов дела следует, что Николай с ноября 2022 года по июль 2023 года регулярно вступал в половую связь с девушкой, которой на момент совершения преступления не исполнилось 16 лет. Подсудимый хорошо знал ее возраст. В июле 2023 года несовершеннолетняя гражданка оказалась беременна», — рассказали в пресс-службе.
«Прижимались к попе»: тюменка сообщила об издевательствах школьников над ее сыном
Узнать подробнее

О том, что девушка беременна, стало известно их матерям, которые ранее ничего не знали об их отношениях. Несовершеннолетняя решила оставить ребенка и вышла замуж за подсудимого. Вместо тюрьмы молодой человек отправится на 200 часов исправительных работ.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области пьяный мужчина надругался над 16-летней девушкой. Преступник вывез ее в поле за поселком, свою вину он отрицал.

Читайте также:
Гололед, снегопад и дожди: в Тюменской области объявили штормовое предупреждение«Нам бы еще 150 человек»: в Тюмени заявили о критическом дефиците водителей автобусовВ двух селах Тюменской области ввели карантин по бешенству
#Общество#Происшествия#Тюменская область#Несовершеннолетние#Новости тюмени#Преступление#Изнасилования#Беременность#Любовь Селезнева
Дело — труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Тюменской области
Сегодня, 05:24
Мор и трупы на берегу: эксперты прогнозируют массовую гибель рыб в обмелевшей Туре
Вчера, 06:59
«Хотел заработать на дом детям»: в зоне спецоперации пропал тюменский доброволец
Сегодня, 04:19
Оправдают? Учителя из Омутинки, обвиняемого в педофилии, выпустили на свободу
Сегодня, 07:23
Тюменцы возмущены отключением отопления в апреле
Вчера, 12:35
Гололед, снегопад и дожди: в Тюменской области объявили штормовое предупреждение
Сегодня, 08:28
"