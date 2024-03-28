Тюменец избежал срока за изнасилование, женившись на жертве

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
21-летний житель Нижнетавдинского района смог избежать уголовного наказания за изнасилование, женившись на несовершеннолетней девушке. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
«Из материалов дела следует, что Николай с ноября 2022 года по июль 2023 года регулярно вступал в половую связь с девушкой, которой на момент совершения преступления не исполнилось 16 лет. Подсудимый хорошо знал ее возраст. В июле 2023 года несовершеннолетняя гражданка оказалась беременна», — рассказали в пресс-службе.
О том, что девушка беременна, стало известно их матерям, которые ранее ничего не знали об их отношениях. Несовершеннолетняя решила оставить ребенка и вышла замуж за подсудимого. Вместо тюрьмы молодой человек отправится на 200 часов исправительных работ.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области пьяный мужчина надругался над 16-летней девушкой. Преступник вывез ее в поле за поселком, свою вину он отрицал.