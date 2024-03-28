Тюменец избежал срока за изнасилование, женившись на жертве

О том, что девушка беременна, стало известно их матерям, которые ранее ничего не знали об их отношениях. Несовершеннолетняя решила оставить ребенка и вышла замуж за подсудимого. Вместо тюрьмы молодой человек отправится на 200 часов исправительных работ.