Водитель на тонированных «Жигулях» проехался по тюменскому Арбату

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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«На улице Дзержинского в Тюмени замечена „вхламину“ тонированная „Жигуль“, которая свободно разъезжала по тротуару. Извинения, скорее всего, завтра подъедут», — сообщили тюменцы.
В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что в настоящее время по факту нарушения ПДД проводится проверка, устанавливается номер автомобиля (на видео он заштрихован) и его владелец.
Отметим, что минувшей осенью водитель на похожем авто с тонировкой устроил опасный дрифт на пересечении улиц Республики — Дзержинского. В ГИБДД также выясняют, является ли данный водитель одним и тем же человеком.
Ранее «Наш Город» писал, что вечером 23 марта на 105-м километре федеральной трассы Тюмень — Екатеринбург столкнулись Volkswagen Polo и фура DAF. В ДТП погиб водитель легкового автомобиля — автоинспектор из Свердловской области.