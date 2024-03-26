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Водитель на тонированных «Жигулях» проехался по пешеходной улице Дзержинского

Водитель на тонированных «Жигулях» проехался по тюменскому Арбату

26 марта 2024, 06:55
Фото: Администрация Тюмени

Водитель на тонированных «Жигулях» проехался по пешеходной улице Дзержинского

В Тюмени неизвестный на тонированном автомобиле «Жигули» проехался по пешеходному бульвару по улице Дзержнского. Видеоролик опубликовали в тюменских соцсетях.
Видео: Темы Тюмени
«На улице Дзержинского в Тюмени замечена „вхламину“ тонированная „Жигуль“, которая свободно разъезжала по тротуару. Извинения, скорее всего, завтра подъедут», — сообщили тюменцы.

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что в настоящее время по факту нарушения ПДД проводится проверка, устанавливается номер автомобиля (на видео он заштрихован) и его владелец.

Отметим, что минувшей осенью водитель на похожем авто с тонировкой устроил опасный дрифт на пересечении улиц Республики — Дзержинского. В ГИБДД также выясняют, является ли данный водитель одним и тем же человеком.

Ранее «Наш Город» писал, что вечером 23 марта на 105-м километре федеральной трассы Тюмень — Екатеринбург столкнулись Volkswagen Polo и фура DAF. В ДТП погиб водитель легкового автомобиля — автоинспектор из Свердловской области.

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