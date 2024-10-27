Мяса и колбасы стало меньше: в Тюменской области падают объемы производства

Posted 27 октября, 09:01
Published 27 октября, 09:01
Modified 27 октября, 09:01
Updated 27 октября, 09:01
В ведомстве сообщили, что всего было произведено 9,9 тысячи тонн колбасных изделий, 85,2 тысячи тонн свежего мяса и субпродуктов. Для сравнения, в 2022 году эти показатели составляли 10,1 тыс. тонн и 89,2 тысячи тонн соответственно.
Одновременно с этим выросли объемы производства полуфабрикатов из мяса — с 59,5 тысячи до 65,5 тысячи тонн. На перераспределение производства оказал влияние спрос потребителей, пишет Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год на 17% сократилось число мясных хозяйств. Сегодня в регионе работают 64 частных мясных хозяйства, годом ранее их было на 10 больше.