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Posted 27 октября, 08:17

Published 27 октября, 08:17

Modified 27 октября, 08:19

Updated 27 октября, 08:19

Тюменцев ждет шестидневная рабочая неделя

Тюменцев ждет шестидневная рабочая неделя

27 октября 2024, 08:17
Фото: 1MI
Сюжет
Отдых
Предстоящая рабочая неделя в Тюмени будет на один день длиннее. Жители областной столицы будут работать в субботу, 2 ноября.

Согласно производственному календарю, выходной день субботы 2 ноября был ранее перенесен на вторник, 30 апреля 2024 года.

Что касается отдыха в праздник Дня народного единства, 4 ноября, то в этом году жители региона будут отдыхать два дня подряд — 3 и 4 ноября. Новая рабочая неделя начнется со вторника, 5 ноября.

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Ранее «Наш Город» писал, что правительство России утвердило календарь праздничных и выходных дней на 2025 год. В следующем году тюменцев ждут 247 рабочих и 118 выходных дней. Первыми длинными выходными станут новогодние каникулы — они продлятся с 1 по 8 января включительно.

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