Тюменцев ждет шестидневная рабочая неделя

Posted 27 октября, 08:17
Published 27 октября, 08:17
Modified 27 октября, 08:19
Updated 27 октября, 08:19
Согласно производственному календарю, выходной день субботы 2 ноября был ранее перенесен на вторник, 30 апреля 2024 года.
Что касается отдыха в праздник Дня народного единства, 4 ноября, то в этом году жители региона будут отдыхать два дня подряд — 3 и 4 ноября. Новая рабочая неделя начнется со вторника, 5 ноября.
Ранее «Наш Город» писал, что правительство России утвердило календарь праздничных и выходных дней на 2025 год. В следующем году тюменцев ждут 247 рабочих и 118 выходных дней. Первыми длинными выходными станут новогодние каникулы — они продлятся с 1 по 8 января включительно.