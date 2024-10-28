Вход по отпечатку пальца: в Тюмени за сотни миллионов рублей продают дом

Владелец недвижимости отмечает, что из окон особняка открывается прекрасный вид на реку Туру. В доме имеются столовая, гостиная, три отдельные спальные комнаты, гардеробные, хозяйственные комнаты, санузлы, сауна, бассейн и многое другое. На территории также расположен гараж площадью 100 квадратных метров на три автомобиля.