nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 08:08

Published 28 октября, 08:08

Modified 28 октября, 08:10

Updated 28 октября, 08:10

В Тюмени продают особняк стоимостью 300 миллионов рублей

Вход по отпечатку пальца: в Тюмени за сотни миллионов рублей продают дом

28 октября 2024, 08:08
Фото: Авито

В Тюмени продают особняк стоимостью 300 миллионов рублей

Сюжет
Недвижимость
Одноэтажный особняк стоимостью 300 миллионов рублей располагается на улице Полевой. Общая площадь дома составляет более 420 квадратных метров, площадь земельного участка — около 40 соток.

В объявлении, опубликованном на Авито, указано, что в особняке выполнен дизайнерский ремонт с использованием высочайших по качеству отделочных материалов, мебели и предметов интерьера.

«Дом оборудован передовыми технологиями от программирования ухода за участком, системы „Умный дом“ до открывания дверей по отпечатку пальца», — отмечает собственник.

Владелец недвижимости отмечает, что из окон особняка открывается прекрасный вид на реку Туру. В доме имеются столовая, гостиная, три отдельные спальные комнаты, гардеробные, хозяйственные комнаты, санузлы, сауна, бассейн и многое другое. На территории также расположен гараж площадью 100 квадратных метров на три автомобиля.

Теперь только по праздникам: в Тюмени взлетели цены на красную икру
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени назвали районы, в которых продают самые дорогие квартиры. В список вошли Заречный, район Исторического центра города, Драмтеатра и Дома Печати.

Читайте также:
Авто смяло как консервную банку: в ДТП на тюменской трассе разбились двое подростковШтормить будет два дня: мощная магнитная буря обрушится на ТюменьЭкс-депутата тюменской думы будут судить за хранение боеприпасов
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Новости тюмени#Дом#Коттеджи#Продажа недвижимости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика