Адская шестидневка: тюменцам рекомендовали не утруждаться на работе на текущей неделе

Однако стоит учитывать, что из-за увеличения числа дней в рабочей неделе не могут быть увеличены рабочие часы. Как говорит юрист Павел Шадрин, в трудовом законодательстве указано, что количество рабочих часов в неделю не должно превышать 40 как для пятидневной, так и для шестидневной рабочей недели. Для поддержания баланса в трудовых отношениях в Трудовом кодексе предусмотрены специальные правила для шестидневки. Так, например, рабочий день в субботу не должен превышать пяти часов, при этом обеденный перерыв в это время не включается.