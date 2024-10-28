Адская шестидневка: тюменцам рекомендовали не утруждаться на работе на текущей неделе

Posted 28 октября, 07:27
Published 28 октября, 07:27
Modified 28 октября, 07:39
Updated 28 октября, 07:39
В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) 2 ноября объявлен рабочим днём, но с сокращённым рабочим временем. Выходной был перенесён на 30 апреля. Таким образом, тюменцы будут отдыхать в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября. Из 30 календарных дней в ноябре при пятидневной рабочей неделе будет 21 рабочий день и 9 выходных.
Многих тюменцев такое решение, мягко говоря, удивило.
«То есть в ноябре забрали субботу, чтобы на май следующего года перенести? Вот это бред. Наберут по объявлению», — негодуют тюменцы.
Однако стоит учитывать, что из-за увеличения числа дней в рабочей неделе не могут быть увеличены рабочие часы. Как говорит юрист Павел Шадрин, в трудовом законодательстве указано, что количество рабочих часов в неделю не должно превышать 40 как для пятидневной, так и для шестидневной рабочей недели. Для поддержания баланса в трудовых отношениях в Трудовом кодексе предусмотрены специальные правила для шестидневки. Так, например, рабочий день в субботу не должен превышать пяти часов, при этом обеденный перерыв в это время не включается.
«Работодатель не вправе по своему усмотрению переносить выходные дни, в этом случае работает постановление правительства. В нем же указано, что рабочий день в субботу должен быть сокращенным», — объясняет юрист.
Как сообщили «Новые Известия», в этом году предстоящая шестидневная рабочая неделя не станет последней. Россиянам предстоит работать с 23 по 28 декабря перед новогодними каникулами.
Текущую шестидневную рабочую неделю спорно оценивает и психолог Петр Зосимов, он отмечает, что подобные переносы сбивают трудовой режим, а в некоторых случаях это может даже привести к усталости и выгоранию.
«Одним из самых явных последствий шестидневной рабочей недели является усталость работников. Постоянное пребывание на работе без достаточного времени на отдых приводит к физическому и эмоциональному выгоранию. Исследования показывают, что чрезмерная рабочая нагрузка отрицательно сказывается на здоровье, приводит к повышенному уровню стресса и снижению общей продуктивности», — говорит специалист.
Вместе с тем может снизиться и качество выполняемой работы. Хотя работодатели порою надеются на увеличение производительности, на практике частые переработки могут приводить к снижению эффективности сотрудника. Уставшие работники менее внимательны и могут допускать ошибки, что в итоге может обойтись компании дороже, чем увеличение рабочего времени.
«Предвосхищаю, что особой эффективности эта рабочая суббота не даст, но на состоянии многих людей может отразиться негативно. Для ощущения комфорта и привычной производительности стоит минимизировать изменения рабочего графика. В условиях необходимости работать 6 дней в неделю стоит не перетруждаться и грамотно распределять свои силы», — считает специалист.
Зосимов указывает, что в некоторых случаях лучше «не оптимизировать» праздничные дни, а оставить рабочий и выходной режимы так, как они располагаются в календаре, без переносов.
К тому же практика работы 6 дней в неделю уже обсуждалась в стране на федеральном уровне и могла стать регулярной практикой. Так российская бизнес-ассоциация предложила Министерству труда рассмотреть возможность перехода на этот формат работы. Считалось, что это могло бы помочь справится с давлением западных санкций и «поспособствует технологическому и промышленному развитию,», а также уменьшит зависимость от зарубежных институтов.
Примером такого графика послужили высокие рабочие недели в Таиланде, на Сейшельских островах и в Сингапуре. К тому же в прошлом россияне работали шесть или даже семь дней в неделю. Однако Минтруд на такое предложение отреагировал отказом.
Более того, в последнее время активно обсуждали предложение сократить количество рабочих дней до четырех и предоставить гражданам России дополнительный выходной день. Об этом говорили Дмитрий Медведев, Федерация независимых профсоюзов и Министерство труда. Много стран мира идут по этому пути. Недавно Казахстан принял решение ввести 4-дневную рабочую неделю с июля этого года, внесли соответствующие изменения в законодательство.
Однако пока сокращенный вариант рабочей недели остается на стадии обсуждений.
Ранее «Наш город» сообщал, что в регионе открыто более 450 вакансий в сфере здравоохранения. В частности, требуются 29 врачей-педиатров с заработной платой от 85,5 тысячи рублей, 81 фельдшер с окладом 46,5 тысячи рублей и 7 фельдшеров скорой помощи, предлагающих зарплату в размере 62,3 тысячи рублей.