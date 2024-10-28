За деньги — да. Разведенный Шнуров пригласил Инстасамку в «Ленинград». Зачем им это?

Снизив цену до 16 млн, они просто устранили «денежной барьер»: иногда музыканты, особенно те, кто заявлял о завершении карьеры, ставят слишком высокую минимальную планку гонорара. Принцип прост — «вряд ли кто-то сможет заплатить, но, если кто-то согласится, мы готовы выступить». При этом у «Ленинграда» был запланирован только один концерт на Бали в январе 2025 года.