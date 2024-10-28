За деньги — да. Разведенный Шнуров пригласил Инстасамку в «Ленинград». Зачем им это?

Posted 28 октября, 14:58
Published 28 октября, 14:58
Modified 28 октября, 15:01
Updated 28 октября, 15:01
Представители Шнурова также подтвердили новость, но более сдержанно. Представитель лидера «Ленинграда» сообщил «СтарХиту», что такие переговоры действительно ведутся, однако без подробностей. Но после публикации в соцсетях группа подтвердила информацию и объявила о планах выпустить целый альбом с вокалом Инстасамки:
«Сергей Шнуров возвращается и планирует выпустить новый альбом, впервые за 6 лет. Инстасамка и Шнуров уже обсудили все детали и записали демоверсию. Вскоре нас ждёт альбом в исполнении артистов».
Вслед за этим был представлен и первый фрагмент совместного трека. Российские слушатели были явно удивлены такой коллаборацией, и трудно сказать, что приятно, передает 78.ru.
Среди критиков исполнительницы хита «За деньги — да» и разочарованных поклонников «старого Ленинграда» нашлись и те, кто шутят, что Шнуров просто устраивает свою личную жизнь. Напомним, что с 21 октября артист официально развелся с четвертой супругой Ольгой Абрамовой.
Такие шутки и мнения можно объяснить неожиданностью коллаборации, но, стоит отметить, что на первый взгляд она кажется удивительной. На самом деле в этом есть своя логика. Шнуров и его «рок-банда» стремятся громко вернуться, и скандальная Инстасамка в этом смысле — отличный вариант.
Хотя фанаты могут быть недовольны ее вокальными данными по сравнению с экс-солисткой Алисой Вокс, Зотеева успешно создает «хайп». А Шнуров всегда умел привлекать внимание с помощью «шок-контента».
Есть также мнение, что «Ленинград» готовится к масштабному возвращению на российскую сцену. В конце сентября стало известно, что группа почти вдвое снизила цену за выступления — шутили даже, что Сергею Шнурову срочно нужны деньги из-за развода. Однако причина скорее в другом: ранее за концерт «Ленинграда» нужно было заплатить 32 млн рублей (350 тысяч евро), что превышало запросы SHAMAN или «Руки вверх!».
Снизив цену до 16 млн, они просто устранили «денежной барьер»: иногда музыканты, особенно те, кто заявлял о завершении карьеры, ставят слишком высокую минимальную планку гонорара. Принцип прост — «вряд ли кто-то сможет заплатить, но, если кто-то согласится, мы готовы выступить». При этом у «Ленинграда» был запланирован только один концерт на Бали в январе 2025 года.
Теперь все ожидают ноябрьский анонс. Однако самое интересное может быть не в объединении, а наоборот. Солистки часто расставались с «Ленинградом» плохо — например, Алиса Вокс обвиняла Шнурова в психологическом насилии и принуждении к раздеванию на сцене. Если у Инстасамки произойдет подобный конфликт, то он может оказаться еще более масштабным.
Российская певица Инстасамка потеряет свои позиции, если присоединится к группе «Ленинград», считает музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что сомневается в возможном завершении ее сольной карьеры, подчеркнув, что на сегодняшний день ее имя — это уже состоявшийся бренд.
«На самом деле я не верю, что Инстасамка перестанет быть сольным исполнителем и войдет в состав группы „Ленинград“. Это будет сдачей позиций Инстасамки. Она сделала довольно неплохую карьеру как сольный исполнитель, и имя Инстасамка на сегодняшний день — это уже готовый бренд, приносящий деньги», — пояснил Рудченко.
Критик полагает, что певица может поработать с фронтменом группы Сергеем Шнуровым ради нескольких коллабораций, записать совместный альбом или несколько треков. Однако продюсер считает, что представить Инстасамку в роли постоянной солистки «Ленинграда» довольно сложно.
Но есть и другой немаловажный момент. В последний годы в России наметился четкий курс на культуру отмены звезд. Прежде всего, это касается музыкантов-иноагентов, которые на фоне начала СВО сделали публичный выбор не в пользу России. Дальше был скандальный инцидент с «голой вечеринкой», где просить прощения у общественности пришлось Лолите, Киркорову, Насте Ивлеевой и другим. Все это сопровождалось потерей многомиллионных контрактов.
Примерно месяц назад в СМИ начали распространять списки, в которые попали известные российские музыканты, включая Инстасамку. Медиаменеджерам якобы было объявлено о неофициальном списке исполнителей, которым негласно запретили выступать на мероприятиях, организуемых рекламными и ивент-агентствами.
Правда, подтверждений о существовании таких ограничений потом не последовало. Но, например, российская блогерша и модель Оксана Самойлова заявила, что рэперше Инстасамке стоит пересмотреть свой репертуар. По ее мнению, песни Дарьи Зотеевой могут вредить детской психике.
Роскомнадзор позже в СМИ опроверг эту информацию.
«У нас нет официального списка с запрещенными артистами. Эта информация — скорее негласная позиция именно концертных площадок и медиа сервисов, которые проводят эти мероприятия. Официально запрещенные артисты у нас только те, которые из числа иностранных агентов. Но опять же, прямой формулировки, что они запрещены — нет. Артисты могли попасть в этот список в том случае, если они были уличены в пропагандах, например, наркотиков, проституции», — рассказали в Роскомнадзоре.
Но в дальнейшим СМИ начали публиковать новости, что якобы артистам из этого списка запрещают контактировать с другими, использовать их творчество в рекламе или размещать их изображения.
В любом случае можно констатировать, что Инстасамка уже долгое время находится на скользкой дорожке. Прибавили ей скандальности ряд пластических операций на губах, груди и ягодицах, что было остро воспринято общественностью. Продолжая следовать своему скандальному пути, Зотеева рисковала создать повод для интереса, например, со стороны Екатерины Мизулиной.
У Шнурова же во властных кругах имеется большой авторитет. Можно напомнить, что долгое время он находился в составе комитета Госдумы по культуре, вступил в «Партию Роста» и даже написал язвительное стихотворение о «Единой России», за что не понес существенного наказания.
Несмотря на сопутствующие риски, Инстасамка под покровительством Шнурова может свой запятнанный моральный облик и обезопасить себя от атак со стороны всевозможных общественных и прочих организаций. Осталось только дождаться ноября и все станет понятно.
Ранее стало известно, что из-за суда с уроженкой Тобольска Инстасамкой Стас Ярушин может потерять 25 миллионов.