Дожди и мокрый снег накроют Тюмень 29 октября

Posted 29 октября, 01:07
Published 29 октября, 01:07
Modified 29 октября, 01:07
Updated 29 октября, 01:07
В Тюмени 29 октября синоптики прогнозируют пасмурную погоду, дождь со снегом в первой половине дня. В утренние и дневные часы температура воздуха составит 0…+1, в ночное время суток термометры покажут составит -1…0. Скорость ветра составит 2 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:42 закат в 17:00, продолжительность дня 9 часов 18 минут.
В Тобольске 29 октября обещают пасмурную погоду без осадков. Утром и днем столбики термометров покажут -1…0, ночью ожидается до -1. Скорость ветра составит 2,8 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:35, закат в 16:46, продолжительность дня 9 часов 11 минут.
В Ишиме 29 октября метеорологи обещают пасмурную погоду, дождь со снегом в утренние часы. Утром и днем столбики температура воздуха составит 0….+2, в темное время суток ожидается до 0…-1. Ветер будет дуть со скоростью 2,5 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:23 закат в 16:48, продолжительность дня 9 часов 25 минут.