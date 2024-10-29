Дожди и мокрый снег накроют Тюмень 29 октября

Облачную с прояснениями погоду, мокрый снег и дожди, ветер до 3-8 м/с обещают во вторник, 29 октября, на юге Тюменской области метеорологи. Вероятны туманные явления в отдельных районах. Днем температура воздуха составит -1…+4, в темное время суток ожидается до 0…-5.

В Тюмени 29 октября синоптики прогнозируют пасмурную погоду, дождь со снегом в первой половине дня. В утренние и дневные часы температура воздуха составит 0…+1, в ночное время суток термометры покажут составит -1…0. Скорость ветра составит 2 м/с. УФ-индекс 1 балл, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:42 закат в 17:00, продолжительность дня 9 часов 18 минут. В Тобольске 29 октября обещают пасмурную погоду без осадков. Утром и днем столбики термометров покажут -1…0, ночью ожидается до -1. Скорость ветра составит 2,8 м/с. УФ-индекс 1 балл, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:35, закат в 16:46, продолжительность дня 9 часов 11 минут. Штормить будет два дня: мощная магнитная буря обрушится на Тюмень Узнать подробнее В Ишиме 29 октября метеорологи обещают пасмурную погоду, дождь со снегом в утренние часы. Утром и днем столбики температура воздуха составит 0….+2, в темное время суток ожидается до 0…-1. Ветер будет дуть со скоростью 2,5 м/с. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:23 закат в 16:48, продолжительность дня 9 часов 25 минут. Читайте также: В Тюмени на месте клуба «Пещера» вскоре откроется семейное кафе Андреев покинул пост главного тренера ХК «Рубин» Почти официально. Уроженка Тобольска Инстасамка станет новой солисткой «Ленинграда»