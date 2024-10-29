Тюменку напугали предупреждения о сибирской язве

Posted 29 октября, 04:41
Published 29 октября, 04:41
Modified 29 октября, 04:43
Updated 29 октября, 04:43
Как заявил медицинский работник, людям не рекомендуется пить воду из крана, потому что существует риск заражения опасной болезнью. Шокирующим фактом женщина поделилась с дочерью, пишет 72.ru.
Главный государственный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо успокоила тюменцев и пояснила, что это невозможно.
«Человек может заразиться сибирской язвой, ухаживая за больным животным, при забое скота, разделке туши, соприкосновении с продуктами животноводства, обсемененными спорами возбудителя», — рассказала эксперт.
Заразится сибирской язвой, употребляя воду нельзя. Для профилактики заболевания, специалисты рекомендуют не употреблять в пищу сырое мясо и не покупать его в незнакомых местах.
Ранее «Наш город» писал, что в социальных сетях тюменок активно зазывают на «ретриты». Девушкам предлагают голодать от нескольких дней до двух нед
ель.