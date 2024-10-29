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Posted 29 октября, 04:41

Published 29 октября, 04:41

Modified 29 октября, 04:43

Updated 29 октября, 04:43

Тюменку напугали предупреждения о сибирской язве

Тюменку напугали предупреждения о сибирской язве

29 октября 2024, 04:41
Фото: Здравоохранение Тюменской области.
Жительница Тюмени испугалась предупреждения врача о возможности заразиться сибирской язвой. Беседу с пенсионеркой провел сотрудник одной из местных поликлиник.

Как заявил медицинский работник, людям не рекомендуется пить воду из крана, потому что существует риск заражения опасной болезнью. Шокирующим фактом женщина поделилась с дочерью, пишет 72.ru.

Главный государственный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо успокоила тюменцев и пояснила, что это невозможно.

«Человек может заразиться сибирской язвой, ухаживая за больным животным, при забое скота, разделке туши, соприкосновении с продуктами животноводства, обсемененными спорами возбудителя», — рассказала эксперт.

Заразится сибирской язвой, употребляя воду нельзя. Для профилактики заболевания, специалисты рекомендуют не употреблять в пищу сырое мясо и не покупать его в незнакомых местах.

Ранее «Наш город» писал, что в социальных сетях тюменок активно зазывают на «ретриты». Девушкам предлагают голодать от нескольких дней до двух нед

ель.

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