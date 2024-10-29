Участнику СВО из Тюмени отказались выплачивать деньги за боевое ранение

Участник СВО из Тюменской области добился выплаты за ранение через прокуратуру

Сюжет Суд

35-летний военный получил травму во время выполнения боевого задания в июне этого года. По приезде домой он обратился за получением выплаты в департамент соцразвития, однако получил отказ.