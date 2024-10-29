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Posted 29 октября, 06:58

Published 29 октября, 06:58

Modified 29 октября, 07:00

Updated 29 октября, 07:00

Участник СВО из Тюменской области добился выплаты за ранение через прокуратуру

Участнику СВО из Тюмени отказались выплачивать деньги за боевое ранение

29 октября 2024, 06:58
Фото: 1MI.

Участник СВО из Тюменской области добился выплаты за ранение через прокуратуру

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Суд
35-летний военный получил травму во время выполнения боевого задания в июне этого года. По приезде домой он обратился за получением выплаты в департамент соцразвития, однако получил отказ.

Специалисты ведомства мотивировали его отсутствием прописки в Тюменской области. На защиту прав военного встала прокуратура — в ходе проверки факт проживания бойца в регионе был подтвержден, в том числе в суде.

Вопрос получения единовременной выплаты в связи с ранением остается на контроле прокуратуры Тюменской области.

Тюменец добился выплаты за ранение в зоне СВО через суд
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Ранее «Наш Город» писал, что участника СВО из Тюменской области будут судить за дезертирство и мошенничество. Спустя месяц службы военный сбежал и решил зарабатывать на обмане пенсионеров. Ему предъявлено обвинение по двух статьям УК РФ.

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