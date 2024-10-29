Участнику СВО из Тюмени отказались выплачивать деньги за боевое ранение

Posted 29 октября, 06:58
Published 29 октября, 06:58
Modified 29 октября, 07:00
Updated 29 октября, 07:00
Специалисты ведомства мотивировали его отсутствием прописки в Тюменской области. На защиту прав военного встала прокуратура — в ходе проверки факт проживания бойца в регионе был подтвержден, в том числе в суде.
Вопрос получения единовременной выплаты в связи с ранением остается на контроле прокуратуры Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что участника СВО из Тюменской области будут судить за дезертирство и мошенничество. Спустя месяц службы военный сбежал и решил зарабатывать на обмане пенсионеров. Ему предъявлено обвинение по двух статьям УК РФ.