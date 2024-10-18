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Posted 18 октября, 11:16

Published 18 октября, 11:16

Modified 18 октября, 11:18

Updated 18 октября, 11:18

Тюменец добился выплаты за ранение в зоне СВО через суд

Тюменец добился выплаты за ранение в зоне СВО через суд

18 октября 2024, 11:16
Фото: 1MI
Тюменец, участвующий в специальной военной операции, обратился в суд для получения единовременной выплаты в размере миллиона рублей. На фронте он получил ранение.

По информации прокуратуры Тюменской области, житель нашего региона, служащий в СВО, рассчитывал на единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей за полученное ранение.

У него не было регистрации в Тюменской области, поэтому в выплате ему было отказано. Как показала проверка надзорного ведомства, до подписания контракта заявитель жил и работал в Тюмени. Тогда гособвинитель обратился в суд.

Суд, в свою очередь, удовлетворил требования ведомства и признал требования мужчины законными. Тюменец получил положенную выплату.

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Ранее сообщалось, что тюменцам, пострадавшим от паводка, власти выплатили более 188 миллионов рублей. Денежные средства получили жители региона, жилье которые было повреждено и уничтожено из-за большой воды.

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