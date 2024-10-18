Тюменец добился выплаты за ранение в зоне СВО через суд

Posted 18 октября, 11:16
Published 18 октября, 11:16
Modified 18 октября, 11:18
Updated 18 октября, 11:18
По информации прокуратуры Тюменской области, житель нашего региона, служащий в СВО, рассчитывал на единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей за полученное ранение.
У него не было регистрации в Тюменской области, поэтому в выплате ему было отказано. Как показала проверка надзорного ведомства, до подписания контракта заявитель жил и работал в Тюмени. Тогда гособвинитель обратился в суд.
Суд, в свою очередь, удовлетворил требования ведомства и признал требования мужчины законными. Тюменец получил положенную выплату.
Ранее сообщалось, что тюменцам, пострадавшим от паводка, власти выплатили более 188 миллионов рублей. Денежные средства получили жители региона, жилье которые было повреждено и уничтожено из-за большой воды.