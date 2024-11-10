Spider-Man? Тюменцы заметили прыгающего по стене высотки человека

Posted 10 ноября, 11:34
Published 10 ноября, 11:34
Modified 10 ноября, 11:36
Updated 10 ноября, 11:36
Так называемый Spider-Man добрался по внешним кондиционерам и решеткам с 17-го этажа до 10-го.
«Стучал в окна, потом повис на руках на решетке. Только чудо и крепкое крепление кондиционеров позволило избежать неминуемой трагедии», — отметили тюменцы.
По всей видимости, молодой человек проживает в данном доме. Так как на видео слышны женские голоса, которые требуют от тюменца «залезть обратно».
Неравнодушные тюменцы вызвали на место ЧП пожарную службу. В итоге с высоты десятого этажа незадачливого экстремала сняли при помощи автолестницы сотрудники МЧС.
«Подробности произошедшего устанавливают представители компетентных структур», — пояснили в МЧС по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские рыбаки открыли сезон зимней рыбалки на льду. Своим уловом любители эстремальной ловли рыбы похвастались в социальных сетях.