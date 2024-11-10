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Posted 10 ноября, 11:34

Published 10 ноября, 11:34

Modified 10 ноября, 11:36

Updated 10 ноября, 11:36

Spider-Man? Тюменцы заметили прыгающего по стене высотки человека

Spider-Man? Тюменцы заметили прыгающего по стене высотки человека

10 ноября 2024, 11:34
Фото: ЧС Тюмень.
По словам очевидцев, сегодня утром из окна квартиры на 17 этаже дома по улице Газовиков выпрыгнул молодой человек.

Так называемый Spider-Man добрался по внешним кондиционерам и решеткам с 17-го этажа до 10-го.

«Стучал в окна, потом повис на руках на решетке. Только чудо и крепкое крепление кондиционеров позволило избежать неминуемой трагедии», — отметили тюменцы.

По всей видимости, молодой человек проживает в данном доме. Так как на видео слышны женские голоса, которые требуют от тюменца «залезть обратно».

Видео: ЧС Тюмень.

Неравнодушные тюменцы вызвали на место ЧП пожарную службу. В итоге с высоты десятого этажа незадачливого экстремала сняли при помощи автолестницы сотрудники МЧС.

Видео: ЧС Тюмень.
«Подробности произошедшего устанавливают представители компетентных структур», — пояснили в МЧС по Тюменской области.
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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские рыбаки открыли сезон зимней рыбалки на льду. Своим уловом любители эстремальной ловли рыбы похвастались в социальных сетях.

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