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Posted 8 ноября, 11:25

Published 8 ноября, 11:25

Modified 8 ноября, 11:48

Updated 8 ноября, 11:48

Тюменец прикинулся сотрудником МЧС и украл у пенсионерки деньги

«Дай сотку, я из МЧС!» Тюменец прикинулся сотрудником и украл у пенсионерки деньги

8 ноября 2024, 11:25
Фото: 1MI.

Тюменец прикинулся сотрудником МЧС и украл у пенсионерки деньги

Сюжет
Грабеж
В Тюмени произошел необычный грабеж. Мужчина, явно любящий выпить, решил поиметь с пенсионерки сумму на горячительное. Сделал он это весьма оригинальным образом.

Как выяснилось, мужчина надел рабочий комбинезон и перчатки, пришел к пенсионерке, заявив, что является сотрудником МЧС. На столе у женщины он увидел две тысячи рублей, которые и собирался похитить, за ними он давно охотился.

После преступник попросил у женщину ручку и бумагу, а пока она отходила — украл деньги. Но после этого решил, что этого будет мало, поэтому начал требовать с женщины еще 300 рублей, коих у женщины не было. Тогда преступник оттолкнул и начал искать деньги по ящикам, так ничего не найдя — украл еще 30 рублей и скрылся.

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Деньги, как выяснилось, ушли на спиртное и легкие закуски. Суд признал обвиняемого виновным, приговорив к двум годам исправительных работ.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени поймали нелегального торговца опасной рыбой.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Криминал#Грабеж
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