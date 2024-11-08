«Дай сотку, я из МЧС!» Тюменец прикинулся сотрудником и украл у пенсионерки деньги

Posted 8 ноября, 11:25
Published 8 ноября, 11:25
Modified 8 ноября, 11:48
Updated 8 ноября, 11:48
Как выяснилось, мужчина надел рабочий комбинезон и перчатки, пришел к пенсионерке, заявив, что является сотрудником МЧС. На столе у женщины он увидел две тысячи рублей, которые и собирался похитить, за ними он давно охотился.
После преступник попросил у женщину ручку и бумагу, а пока она отходила — украл деньги. Но после этого решил, что этого будет мало, поэтому начал требовать с женщины еще 300 рублей, коих у женщины не было. Тогда преступник оттолкнул и начал искать деньги по ящикам, так ничего не найдя — украл еще 30 рублей и скрылся.
Деньги, как выяснилось, ушли на спиртное и легкие закуски. Суд признал обвиняемого виновным, приговорив к двум годам исправительных работ.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени поймали нелегального торговца опасной рыбой.