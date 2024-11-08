«Дай сотку, я из МЧС!» Тюменец прикинулся сотрудником и украл у пенсионерки деньги

После преступник попросил у женщину ручку и бумагу, а пока она отходила — украл деньги. Но после этого решил, что этого будет мало, поэтому начал требовать с женщины еще 300 рублей, коих у женщины не было. Тогда преступник оттолкнул и начал искать деньги по ящикам, так ничего не найдя — украл еще 30 рублей и скрылся.