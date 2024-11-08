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Posted 8 ноября, 10:55

Published 8 ноября, 10:55

Modified 8 ноября, 11:04

Updated 8 ноября, 11:04

В одном из районов Тюмени нашли труп в машине

Загадочная гибель. В одном из районов Тюмени нашли труп в машине. ФОТО

8 ноября 2024, 10:55
Фото: 1MI.

В одном из районов Тюмени нашли труп в машине

Жуткую картину наблюдали сегодня в Тюмени на улице Котовского. В одной из машин, припаркованных у дома, нашли труп. Что стало причиной смерти — неизвестно.

Как рассказали очевидцы, У машины были открыты все двери в салон, а в самом автомобиле находился мужчина, при этом признаков насильственной смерти на нем обнаружено не было. Местные сразу вызвали полицию, сейчас на месте работают следователи.

Фото: Tmn_incident / T.me

Сейчас жители теряются в догадках, что могло послужить причиной смерти. Многие сходятся в том, что у погибшего была проблема с сердцем.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Смерть
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