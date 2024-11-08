Загадочная гибель. В одном из районов Тюмени нашли труп в машине. ФОТО

Posted 8 ноября, 10:55
Published 8 ноября, 10:55
Modified 8 ноября, 11:04
Updated 8 ноября, 11:04
Как рассказали очевидцы, У машины были открыты все двери в салон, а в самом автомобиле находился мужчина, при этом признаков насильственной смерти на нем обнаружено не было. Местные сразу вызвали полицию, сейчас на месте работают следователи.
Сейчас жители теряются в догадках, что могло послужить причиной смерти. Многие сходятся в том, что у погибшего была проблема с сердцем.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени прокуратура организовала проверку после смерти тюменца под трактором.