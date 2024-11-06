Прокуратура организовала проверку после смерти тюменца под трактором

Posted 6 ноября, 17:11
Published 6 ноября, 17:11
Modified 6 ноября, 17:13
Updated 6 ноября, 17:13
По предварительной информации, 6 ноября 57-летний мужчина занимался уборкой и прессованием сена на поле в 10 километрах от села Петелино, используя пресс-подборщик.
Следственный комитет региона сообщил, что вскоре в механизм попала солома, что привело к его остановке. Мужчина попытался самостоятельно решить проблему, и в процессе его затянуло в пресс-машину. В результате полученных травм он скончался на месте.
На место происшествия выехал прокурор Ялуторовского межрайона Денис Тамашакин, который будет проверять соблюдение требований безопасности на производстве.
Также проверку инициировал Ялуторовский межрайонный следственный отдел Следственного комитета России по Тюменской области. Ее результаты находятся под надзором прокуратуры.
«Опрашиваются сотрудники предприятия, в том числе непосредственные очевидцы, истребована документация, касающаяся обеспечения соблюдения техники безопасности на предприятии. Назначен ряд экспертиз», — подчеркнули в ведомстве.
По результатам оценки ситуации будут приняты все необходимые меры прокурорского реагирования.
Ранее стало известно, что лось перевернул автомобиль на тюменской трассе. В результате автомобиль опрокинулся на крышу, а лось погиб на месте.