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Posted 6 ноября, 17:11

Published 6 ноября, 17:11

Modified 6 ноября, 17:13

Updated 6 ноября, 17:13

Прокуратура организовала проверку после смерти тюменца под трактором

Прокуратура организовала проверку после смерти тюменца под трактором

6 ноября 2024, 17:11
Фото: 1MI.
В Ялуторовском районе Тюменской области произошла трагедия: рабочий погиб во время прессования сена на поле. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По предварительной информации, 6 ноября 57-летний мужчина занимался уборкой и прессованием сена на поле в 10 километрах от села Петелино, используя пресс-подборщик.

Следственный комитет региона сообщил, что вскоре в механизм попала солома, что привело к его остановке. Мужчина попытался самостоятельно решить проблему, и в процессе его затянуло в пресс-машину. В результате полученных травм он скончался на месте.

На место происшествия выехал прокурор Ялуторовского межрайона Денис Тамашакин, который будет проверять соблюдение требований безопасности на производстве.

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Также проверку инициировал Ялуторовский межрайонный следственный отдел Следственного комитета России по Тюменской области. Ее результаты находятся под надзором прокуратуры.

«Опрашиваются сотрудники предприятия, в том числе непосредственные очевидцы, истребована документация, касающаяся обеспечения соблюдения техники безопасности на предприятии. Назначен ряд экспертиз», — подчеркнули в ведомстве.

По результатам оценки ситуации будут приняты все необходимые меры прокурорского реагирования.

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Ранее стало известно, что лось перевернул автомобиль на тюменской трассе. В результате автомобиль опрокинулся на крышу, а лось погиб на месте.

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