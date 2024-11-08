Тюменский маньяк: 30 лет в городе бесследно пропадают дети

Posted 8 ноября, 07:47
Published 8 ноября, 07:47
Modified 8 ноября, 07:49
Updated 8 ноября, 07:49
С 1995 года в городе не прекращаются случаи исчезновения детей. На данный момент известно о 17 пропавших несовершеннолетних, которые до сих пор не были найдены. Среди них 10 девочек и 7 мальчиков. Некоторые из них сейчас могли бы отпраздновать свой 40-летний юбилей, но остаётся неизвестным, живы ли они и кто несёт ответственность за их исчезновение.
Юлия Расковалова стала первой в списке юных тюменцев, пропавших без вести. Её исчезновение произошло 6 мая 1995 года в Тюмени, когда ей было 15 лет. Известно, что у девушки была обесцвеченная чёлка, она носила кожаную куртку, юбку с разрезом и лакированные туфли.
Полгода спустя исчез 17-летний Дмитрий Хомутинин из села Ярково. Юноша с худощавой фигурой, оттопыренными ушами и шрамом на подбородке бесследно исчез, и до сих пор его местонахождение остаётся неизвестным.
Елена Квит ушла из дома 1-го мая 1996 года и так никогда не вернулась. На момент исчезновения ей было 15 лет. Сейчас даже неизвестно точное место, где она пропала. У девочки было два послеоперационных шрама на голове, и она была одета в голубую кофту.
Семнадцатилетняя Любовь Симонова исчезла днем 30 мая 1997 года в Тюмени. Она шла домой от подруги, но так и не дошла до места назначения. Эта девушка с чёрными волосами, голубыми глазами и веснушками на лице, с родимым пятном на животе была одета в юбку и блузку.
В августе 1998 года, исчезла Асель Желубаева в Ишимском районе. В возрасте 17 лет на её фигуре было видно по два шва после операции с обеих сторон. В момент исчезновения она носила яркую одежду: платье с вышивкой в виде цветов, красный плащ и белую обувь на танкетке.
Еще через 2 месяца бесследно исчезла Ирина Касьянова. У девочки была родинка на груди. В последний раз её видели в яркой одежде: фиолетовой куртке и блузке красного цвета, также не девочку был берет белого цвета.
В апреле 1999 года пропала Алена Соловьева из поселка Сетево Тобольского района. Ей было девять лет, и она была похожа на предыдущую пропавшую девочку, одетую в сиреневый пуховик и красную кофту.
Через восемь месяцев, в середине декабря 1999 года, в Тюмени исчезла Алена Имамова. Ей было 12 лет, и она была одета во всё чёрное. На голове у неё была пушистая песцовая шапка. У Алёны было больше отличительных особенностей, чем у других детей: рубец на подбородке, родинка на щеке и слегка косящий левый глаз. Однако даже эти приметы не помогли в поисках ребёнка.
Самым молодым исчезнувшим оказался Юрий Подворняк из деревни Сорокино — ему было лишь пять лет, когда он пропал 9 мая 2000 года. Мальчик, живший в посёлке Воскресенка, отправился в лес и больше не вернулся домой. Перед уходом он надел жёлтую полосатую шапку, которая напоминала тигра, и сиреневую куртку.
Без вести исчез Евгений Тюрин из Тюмени за пять дней до своего 17-летия в сентябре 2002 года. Он был одет в синюю рубашку, тёмные брюки и белые кроссовки. Его следы затерялись двадцать лет назад.
На семнадцатый день рождения исчез Алексей Шахтарин, также из Тюмени. Это молодой человек с тёмными волосами и светлыми глазами. На нём была чёрная куртка, тёмно-синие джинсы и чёрные туфли. Но больше всего привлекал внимание ожог под левым глазом. Его разыскивают с октября 2004 года.
Лилия Халикова. В июне 2006 года пропала девочка, которая, несмотря на почти 13-летний возраст, казалась совсем ребёнком. У девочки были проблемы со здоровьем: она частично слышала и видела. Она ушла из дома в селе Нижняя Тавда, одетая в жёлтую кофточку, чёрную юбку и с косичкой. В ушах у неё были синие серёжки.
Семилетний Кирилл Петров пропал 5 июня 2007 года в селе Киево Ялуторовского района. Как и у многих других исчезнувших, одежда его была яркой: чёрное спортивное трико с оранжевыми и фиолетовыми полосками.
Затем исчез Эдуард Элимбаев. В ноябре 2008 года В Тюмени был объявлен розыск восьмилетнего мальчика, который не вернулся домой из школы.
Анастасия Ложкина. 15 августа 2009 года в селе Луговом пропала девочка, которой тогда было 12 лет. По словам очевидцев, она села в светлый автомобиль, после чего её никто не видел.
Аня Анисимова. 12 октября 2010 года в Тюмени пропала девочка по имени Аня, которая направлялась в школу по улице Садовой, недалеко от Дома Обороны. Ей было почти 12 лет. Существует несколько версий исчезновения Ани. Согласно сообщениям в социальных сетях, после её исчезновения милиция проверяла все зелёные «Жигули» в городе. Предполагается, что похититель мог использовать именно этот автомобиль.
Руслан Капшанов закрывает список исчезнувших. 24 февраля 2017 года в Тобольске исчез 13-летний подросток. У него были чёрные волосы и карие глаза, а на носу — небольшая горбинка. Мальчик был одет в красно-синюю куртку, джинсы и синюю кофту.
Дмитрий Кирюхин, бывший сотрудник уголовного розыска, консультировал следственный комитет по вопросу пропавших детей. Он сразу определил, что в городе действует маньяк. Кирюхин перечислил критерии, указывающие на маньяка: отсутствие выкупа, отсутствие тела, возраст пропавших детей.
Профайлер описал маньяка как мужчину 40-45 лет, неженатого или живущего в гражданском браке с женщиной с ребенком. Он предположил, что маньяк сдерживает агрессию и выплескивает ее на других. Кирюхин составил портрет маньяка.
Эксперт говорил о том, что преступник, вероятно, непримечательный человек с обычной внешностью. Он может быть курьером или работником депо, чтобы оставаться незамеченным. Предпочитает уединение, возможно, занимается рыбалкой или охотой.
После пропажи Ани Анисимовой Кирюхин отметил, что преступник умен и, возможно, участвовал в поисках девочки вместе с волонтерами. Со временем дела пропавших детей объединяли, в одну группу внесли девочек, которые были похожи внешне: светловолосые и худенькие, с косоглазием. Однако и это не помогло в расследовании.
Хотя один из правоохранителей выразил недовольство по поводу некоторых пунктов Дмитрия Кирюхина. По его мнению, возраст преступника может быть и меньше, если человек страдает ожирением, то он может выглядеть старше сорока лет. Он также подверг сомнению семейное положение преступника и его хобби. Впрочем, он согласен с Кирюхиным в других аспектах. Бейнарович улучшил имеющееся описание преступника, добавив свои размышления и получив более подробный портрет.
Согласно его новому описанию, возраст преступника составляет от 35 лет и старше. Также он является скрытым педофилом с безупречной репутацией в обществе и без судимостей. Местожительство его в Тюмени, где у него квартира в многоквартирном доме, а также дом за городом с высоким забором. Ему приписывают первые преступления, возможно, совершенные вместе с двумя сообщниками, однако затем он действовал самостоятельно. Он предпочитает похищать детей в возрасте от 8 до 14 лет, делая это днём и завлекая их в машину не насильственно, а обманным путём. Преступник тщательно планирует каждое похищение, избегает оставления улик и свидетелей. Скорее всего, он работает в правоохранительных органах, обладает хорошими навыками сбора улик, может следить за детьми и хорошо знает город Тюмень.
Этот портрет ни к чему особому не привел, а через какое-то время о пропавших детях вовсе забыли. Однако 30 июня 2021 года, восьмилетняя девочка Настя Муравьева пошла в соседний многоэтажный дом, чтобы воспользоваться бесплатным Wi-Fi, после чего пропала. Некоторые предполагали, что она могла стать еже одной жертвой маньяка. Однако дело Насти выделили в отдельное производство, так как следователи не считали его продолжением серии. К тому же, с учетом того, что виновным в преступлении признали Виталия Бережного, сложно говорить о его причастности к серии, так как на момент первых преступлений он был еще подростком.
К тому же, многие криминалисты не считали Бережного «серийным убийцей». Дело человека, который сейчас приговорён к пожизненному заключению, рассматривалось очень долго, и приговор был вынесен не с первого раза. Некоторые жители города даже думали, что силовики задержали не того, и выражали беспокойство о том, что настоящий убийца Насти Муравьёвой может быть на свободе.
До сих пор остаётся тайной, что произошло с теми 17 детьми. Ни одно тело пропавшего ребёнка так и не было найдено. О загадочной пропаже детей в Тюмени уже снимали телевизионные шоу, публично о произошедшем рассуждали криминалисты и блоггеры. Большинство из них приходят к выводу о том, что маньяк вполне реален.
Специалисты считают, что маньяк убивал своих жертв, причем после пропажи проходило не так много времени. Считается, что преступники боятся оставлять детей в живых, так как они могут убежать и навести на преступника правоохранителей. Но все же некоторые жители города верят, что дети могут быть живы. Истории некоторых детей связывают с тем, что они могли самостоятельно уйти из дома.
Пугающим кажется и факт того, что даже тела детей по сей день не были найдены. Хотя при поисках Насти Муравьевой и расследовании пропаж былых лет силовики прочесывали город, исследовали леса, водоемы и другие укромные места. Ни в одном из загородных домов, ни в одной из зеленых «Жигулей» не было найдено и следа пропавших ребят.
Без тел определить преступника значительно сложнее. Возможно, его уже и нет в живых, но есть и вероятность того, что он пока залег на дно.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области произошёл несчастный случай: маленький ребёнок обморозил ногу, пытаясь найти родителей. В то время как его многодетные неработающие родители ушли в гости, двое детей остались дома одни. Они выбрались в окно в надежде увидеть родителей.