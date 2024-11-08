Тюменский маньяк: 30 лет в городе бесследно пропадают дети

Согласно его новому описанию, возраст преступника составляет от 35 лет и старше. Также он является скрытым педофилом с безупречной репутацией в обществе и без судимостей. Местожительство его в Тюмени, где у него квартира в многоквартирном доме, а также дом за городом с высоким забором. Ему приписывают первые преступления, возможно, совершенные вместе с двумя сообщниками, однако затем он действовал самостоятельно. Он предпочитает похищать детей в возрасте от 8 до 14 лет, делая это днём и завлекая их в машину не насильственно, а обманным путём. Преступник тщательно планирует каждое похищение, избегает оставления улик и свидетелей. Скорее всего, он работает в правоохранительных органах, обладает хорошими навыками сбора улик, может следить за детьми и хорошо знает город Тюмень.