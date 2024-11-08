Борьба со злом? Тюменскую банду подозревают в похищениях и грабежах наркоторговцев

Posted 8 ноября, 06:10
Published 8 ноября, 06:10
Modified 8 ноября, 06:12
Updated 8 ноября, 06:12
Прокуратура Тюменской области передала в суд уголовные дела в отношении двух жителей города (24 и 35 лет). 36-летний глава банды в настоящее время находится в розыске.
По сообщению следователей, обвиняемые объединились в группу в 2022 году и вплоть до марта 2023 года совершали вооруженные нападения на наркоторговцев или якобы являющихся таковыми.
Соучастники назначали встречи и вывозили своих жертв на автомобиле на пустыри. Далее под угрозой травматического пистолета отнимали у потерпевших деньги, телефоны, обворовывали счета с помощью банковских приложений и оформляли микрозаймы. Чтобы обезопасить себя от полиции, находчивые преступники заставляли жертв записать видео, где те признавались в торговле наркотиками. Банда обещала незамедлительно распространить видеоролик в случае обращения потерпевших в правоохранительные органы.
Участников преступления обвинили в бандитизме, грабеже и киднеппинге. Ущерб троим потерпевшим превысил сумму в 750 тыс рублей.
Недавно стало известно, что Ялуторовский районный суд вынес приговоры банде азербайджанцев-вымогателей. Общий срок для всех участников составил 38 лет.