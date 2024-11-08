Борьба со злом? Тюменскую банду подозревают в похищениях и грабежах наркоторговцев

Соучастники назначали встречи и вывозили своих жертв на автомобиле на пустыри. Далее под угрозой травматического пистолета отнимали у потерпевших деньги, телефоны, обворовывали счета с помощью банковских приложений и оформляли микрозаймы. Чтобы обезопасить себя от полиции, находчивые преступники заставляли жертв записать видео, где те признавались в торговле наркотиками. Банда обещала незамедлительно распространить видеоролик в случае обращения потерпевших в правоохранительные органы.