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Posted 8 ноября, 06:10

Published 8 ноября, 06:10

Modified 8 ноября, 06:12

Updated 8 ноября, 06:12

Тюменскую банду подозревают в похищениях и грабежах наркоторговцев

Борьба со злом? Тюменскую банду подозревают в похищениях и грабежах наркоторговцев

8 ноября 2024, 06:10
Фото: 1MI.

Тюменскую банду подозревают в похищениях и грабежах наркоторговцев

Сюжет
Суд
В Тюмени группа молодых людей нападала на тех, кто, по их мнению, занимался сбытом незаконных веществ. Банда продумала целый план по нелегальному обогащению за счет своих жертв.

Прокуратура Тюменской области передала в суд уголовные дела в отношении двух жителей города (24 и 35 лет). 36-летний глава банды в настоящее время находится в розыске.

По сообщению следователей, обвиняемые объединились в группу в 2022 году и вплоть до марта 2023 года совершали вооруженные нападения на наркоторговцев или якобы являющихся таковыми.

Соучастники назначали встречи и вывозили своих жертв на автомобиле на пустыри. Далее под угрозой травматического пистолета отнимали у потерпевших деньги, телефоны, обворовывали счета с помощью банковских приложений и оформляли микрозаймы. Чтобы обезопасить себя от полиции, находчивые преступники заставляли жертв записать видео, где те признавались в торговле наркотиками. Банда обещала незамедлительно распространить видеоролик в случае обращения потерпевших в правоохранительные органы.

Участников преступления обвинили в бандитизме, грабеже и киднеппинге. Ущерб троим потерпевшим превысил сумму в 750 тыс рублей.

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Недавно стало известно, что Ялуторовский районный суд вынес приговоры банде азербайджанцев-вымогателей. Общий срок для всех участников составил 38 лет.

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