Теневой рыбный король: в Тюмени поймали нелегального торговца опасной рыбой

В центре внимания следствия оказался житель Тюмени, известный как С. Е. По данным следствия, он приобретал у местных жителей в Ханты-Мансийском автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе рыбу, добытую без соответствующих разрешений и квот. Затем С. Е. продавал её, используя поддельные ветеринарные документы.