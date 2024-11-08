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Posted 8 ноября, 09:08

Published 8 ноября, 09:08

Modified 8 ноября, 09:10

Updated 8 ноября, 09:10

В Тюмени поймали нелегального торговца опасной рыбой.

Теневой рыбный король: в Тюмени поймали нелегального торговца опасной рыбой

8 ноября 2024, 09:08
Фото: 1MI. В Тюмени поймали нелегального торговца опасной рыбой.

В Тюмени поймали нелегального торговца опасной рыбой

Сюжет
Рыба
Житель Тюмени приобретает у местных жителей Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) рыбу, которая была добыта без соответствующих разрешений и квот. Он планировал продать её на территории Российской Федерации, используя поддельные документы.

Схема купли-продажи

По информации источников «Нашего города», в суд передано дело тюменца, обвиняемого в торговле рыбой, добытой незаконным путём. У продавца не было необходимых документов, подтверждающих законность её происхождения.

В центре внимания следствия оказался житель Тюмени, известный как С. Е. По данным следствия, он приобретал у местных жителей в Ханты-Мансийском автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе рыбу, добытую без соответствующих разрешений и квот. Затем С. Е. продавал её, используя поддельные ветеринарные документы.

Приобретённую у северян рыбу С. Е. хранил в складских помещениях в Тюмени. Он оформлял фиктивную документацию на неё через сотрудников одной из местных компаний, с которыми поддерживал дружеские отношения.

«Своей противоправной деятельностью С. Е. подталкивает индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан к незаконному вылову и продаже водных биологических ресурсов на территории ХМАО-Югры и ЯНАО. Он легализует часть незаконно добытой рыбы, многократно внося сведения во ФГИС „Меркурий“ о том, что продукция якобы прошла стадию заморозки», — сообщил инсайдер.

Это приводит к фиктивному увеличению массы рыбы, что позволяет ему легализовать разницу между фактической и заявленной массой.

Видео: nashgorod.ru. Склад рыбы в Тюмени.

Из свидетелей в обвиняемые

Известно, что С. Е. был свидетелем по уголовному делу, возбуждённому в отношении его зятя И.М. по части 4 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В рамках этого дела было изъято более 140 тонн водных биологических ресурсов.

Как сообщают источники, фактический бенефициар коммерческой деятельности И.М. — это нынешний обвиняемый С. Е. Сейчас в отношении последнего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 171.1 УК России. Речь идёт о хранении и реализации водных биологических ресурсов в особо крупном размере без предусмотренной законодательством маркировки. Материалы уголовного дела уже находятся в суде.

Водные биологические ресурсы, происхождение которых неизвестно, так как реализация происходила без соответствующих ветеринарных документов, подлежат уничтожению. Употребление в пищу этой продукции может нанести не только существенный вред жизни и здоровью граждан, вместе с тем объёмы уничтоженной рыбы составляют десятки тонн из-за чего возникает риск нанесения урона экосистеме.

Видео: nashgorod.ru.

Рыбный бизнес для казино

В ходе расследования было установлено, что фигурант часто посещает казино в Сочи, где ежегодно тратит около 1-2 миллионов рублей. Ранее он уже привлекался к ответственности за незаконные валютные операции.

Правоохранители выяснили, что мужчина оформлял фиктивные ветеринарные документы на водные биологические ресурсы, чтобы легализовать их и сбывать на территории Российской Федерации. Это создавало угрозу жизни и здоровью населения. Кроме того, он увеличивал объемы продукции, внося во ФГИС «Меркурий» недостоверные данные о якобы прошедшей процедуру заморозки рыбе.

По мнению силовиков, действия фигуранта дискредитируют систему контроля и сопровождения реализации водных биологических ресурсов. Важно отметить, что ранее проходивший по уголовному делу в качестве свидетеля, теперь также обвиняется в аналогичном преступлении, что также может сигнализировать о его отношении к предъявленным правонарушениям.

Сейчас собрана достаточная доказательная база, которая охватывает всех участников этой противоправной деятельности. Дело передано в суд и в дальнейшем начнется его разбирательство по существу.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские рыбаки вновь хвастаются впечатляющим уловом. На этот раз они поймали сразу трёх гигантских щук: две в одной реке и ещё одну — неподалёку от Тюмени.

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