Война за место! У тюменцев отбирают популярную парковку в центре города

Как рассказали порталу URA.RU власти города, все дело в том, что парковка была организована на закрытой территории, решение уже вынесла прокуратура. Ранее разрешение на парковку было выдано, однако прокуроры решили, что такое место для стоянки не соответствует нормативам. Поэтому его придется убрать, а администрации — разбираться с последствиями.