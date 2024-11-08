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Posted 8 ноября, 12:17

Published 8 ноября, 12:17

Modified 8 ноября, 12:26

Updated 8 ноября, 12:26

У тюменцев отбирают популярную парковку в центре города

Война за место! У тюменцев отбирают популярную парковку в центре города

8 ноября 2024, 12:17
Фото: 1MI.

У тюменцев отбирают популярную парковку в центре города

Закрытую парковку на территории улица Вокзальная у жителей города отбирают. Причина простая. Закрытая парковка на закрытой территории. Так нельзя.

Как рассказали порталу URA.RU власти города, все дело в том, что парковка была организована на закрытой территории, решение уже вынесла прокуратура. Ранее разрешение на парковку было выдано, однако прокуроры решили, что такое место для стоянки не соответствует нормативам. Поэтому его придется убрать, а администрации — разбираться с последствиями.

При этом парковка, по словам пользователей, необходима. У местных домов нет мест под стоянку, поэтому такая территория спасает большинство автолюбителей.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени В одном из районов нашли труп в машине.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Парковка
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