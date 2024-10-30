Каждый найдет место для себя. Мэр Тюмени рассказал об изменения в парке им. Лагунова

Posted 30 октября, 16:34
Published 30 октября, 16:34
Modified 30 октября, 16:36
Updated 30 октября, 16:36
Дизайн-проект выбирали сами горожане, в голосовании приняли участие более 20 тысяч человек. Глава города Максим Афанасьев анонсировал мероприятие, посвященное открытию парка на 2 ноября:
«В предстоящую субботу мы с радостью представим тюменцам первый парк в Восточном административном округе! Он носит имя нашего уважаемого земляка — выдающегося человека, почётного гражданина города, историка, писателя и кандидата исторических наук, профессора Тюменского государственного университета Константина Яковлевича Лагунова».
Новое место однозначно будет популярно среди горожан. Каждый найдет здесь место для себя.
Парк расположился в пределах улиц Вишневой, Знаний, Зоологической и Вознесенской, занимая общую площадь 120 тыс. кв. метров. В его создании были задействованы сотни тюменцев. Голосование на платформе собрало более 19 758 голосов, что Афанасьев назвал «активным участием горожан» в создании этого пространства.
В парке были осуществлены следующие преобразования:
Сроки проведения благоустройства едва не сорвались на этапе закупки из-за жалобы одного из участников торгов — московской компании «Экодом». Торги были приостановлены на время проведения проверки обращения.
Ранее мы писали, что на Цветном бульваре закрыли несколько аттракционов. Здесь мы написали, что там произошло.