Каждый найдет место для себя. Мэр Тюмени рассказал об изменения в парке им. Лагунова

Парк расположился в пределах улиц Вишневой, Знаний, Зоологической и Вознесенской, занимая общую площадь 120 тыс. кв. метров. В его создании были задействованы сотни тюменцев. Голосование на платформе собрало более 19 758 голосов, что Афанасьев назвал «активным участием горожан» в создании этого пространства.