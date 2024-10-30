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Posted 30 октября, 16:34

Published 30 октября, 16:34

Modified 30 октября, 16:36

Updated 30 октября, 16:36

Мэр Тюмени рассказал об изменения в парке им. Лагунова

Каждый найдет место для себя. Мэр Тюмени рассказал об изменения в парке им. Лагунова

30 октября 2024, 16:34
Фото: 1MI.

Мэр Тюмени рассказал об изменения в парке им. Лагунова

В ближайшую субботу пройдет официально открытие парка им. Лагунова. Это первый крупный парк в Восточном округе города.

Дизайн-проект выбирали сами горожане, в голосовании приняли участие более 20 тысяч человек. Глава города Максим Афанасьев анонсировал мероприятие, посвященное открытию парка на 2 ноября:

«В предстоящую субботу мы с радостью представим тюменцам первый парк в Восточном административном округе! Он носит имя нашего уважаемого земляка — выдающегося человека, почётного гражданина города, историка, писателя и кандидата исторических наук, профессора Тюменского государственного университета Константина Яковлевича Лагунова».

Новое место однозначно будет популярно среди горожан. Каждый найдет здесь место для себя.

Парк расположился в пределах улиц Вишневой, Знаний, Зоологической и Вознесенской, занимая общую площадь 120 тыс. кв. метров. В его создании были задействованы сотни тюменцев. Голосование на платформе собрало более 19 758 голосов, что Афанасьев назвал «активным участием горожан» в создании этого пространства.

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В парке были осуществлены следующие преобразования:

  • создана сеть дорожек и тропинок с различными покрытиями, позволяющая посетителям выбирать наиболее удобный маршрут;
  • впервые в Тюмени сделаны тротуары из мелкой гальки, которые стали ярким элементом ландшафтного дизайна, придавая парку уникальный и привлекательный вид;
  • установлена система освещения, обеспечивающая безопасность и комфорт в темное время суток;
  • благоустроены променады и транзитные тропы для неспешных прогулок по живописным местам;
  • появились беговые и велодорожки, а также детские и спортивные площадки, что делает парк универсальным для всех возрастов;
  • создан ландшафтный парк с тематическими малыми архитектурными формами, посвященными сказкам Константина Яковлевича Лагунова;
  • проведено дополнительное озеленение, что придает парку еще большую привлекательность.

Сроки проведения благоустройства едва не сорвались на этапе закупки из-за жалобы одного из участников торгов — московской компании «Экодом». Торги были приостановлены на время проведения проверки обращения.

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Ранее мы писали, что на Цветном бульваре закрыли несколько аттракционов. Здесь мы написали, что там произошло.

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