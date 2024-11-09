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Posted 9 ноября, 12:28

Published 9 ноября, 12:28

Modified 9 ноября, 20:20

Updated 9 ноября, 20:20

В Тюменской области хоронят убитую женщину и ее 6-летнюю дочь

Трагедия в Ярково: в Тюменской области хоронят убитую женщину и ее дочь

9 ноября 2024, 12:28
Фото: 1MI.

В Тюменской области хоронят убитую женщину и ее 6-летнюю дочь

Церемония прощания с убитыми в селе Ярково в собственном доме женщины и 6-летней девочки состоится в понедельник, 11 ноября.
«Прощание состоится в ритуальной зале 11.11.2024 года с 11:00 -13:00 часов», — указано в сообщении, опубликованном в ВК-сообществе ТЯ (Типичное Ярково) Тюменская область.

Напомним, тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями и ребенка с ножевыми ранения были обнаружены рано утром 7 ноября в одной из квартир дома в селе Ярково. По версии следствия, погибший совершил убийство в ходе ссоры со своей сожительницей — зарезал ребенка, застрелил супругу, после чего свел счеты со своей жизнью. Известно, что мужчина занимался охотой.

По данным инсайдеров Ура.Ру, следствие рассматривает два варианта причины конфликта — ревность и злоупотребление спиртными напитками.

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Ранее «Наш Город» писал, что тройным убийством в селе Ярково заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил предоставить ему доклад о ходе расследования.

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