Трагедия в Ярково: в Тюменской области хоронят убитую женщину и ее дочь

Напомним, тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями и ребенка с ножевыми ранения были обнаружены рано утром 7 ноября в одной из квартир дома в селе Ярково. По версии следствия, погибший совершил убийство в ходе ссоры со своей сожительницей — зарезал ребенка, застрелил супругу, после чего свел счеты со своей жизнью. Известно, что мужчина занимался охотой.