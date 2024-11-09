Трагедия в Ярково: в Тюменской области хоронят убитую женщину и ее дочь

Posted 9 ноября, 12:28
Published 9 ноября, 12:28
Modified 9 ноября, 20:20
Updated 9 ноября, 20:20
«Прощание состоится в ритуальной зале 11.11.2024 года с 11:00 -13:00 часов», — указано в сообщении, опубликованном в ВК-сообществе ТЯ (Типичное Ярково) Тюменская область.
Напомним, тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями и ребенка с ножевыми ранения были обнаружены рано утром 7 ноября в одной из квартир дома в селе Ярково. По версии следствия, погибший совершил убийство в ходе ссоры со своей сожительницей — зарезал ребенка, застрелил супругу, после чего свел счеты со своей жизнью. Известно, что мужчина занимался охотой.
По данным инсайдеров Ура.Ру, следствие рассматривает два варианта причины конфликта — ревность и злоупотребление спиртными напитками.
Ранее «Наш Город» писал, что тройным убийством в селе Ярково заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил предоставить ему доклад о ходе расследования.