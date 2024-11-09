Рыбаки-камикадзе: тюменцы открыли сезон рыбалки на льду

Posted 9 ноября, 06:22
Published 9 ноября, 06:22
Modified 9 ноября, 06:24
Updated 9 ноября, 06:24
«Ну вот открыли сезон, немножко ротанов половили. Верхний бор, озеро Кривое. Лёд 7-8 сантиметров. Но далеко от берега не ходили», — сообщил Сергей Пронин в группе ВК РЫБАЛКА в Тюменской области.
«Сегодня была разведка, приехал уже после обеда. Клёв очень интенсивный, но пока мелочь. Ловил на старице Пышмы, лёд сантиметров 10, где снег то потоньше», — похвастался уловом Kontra Net.
В МЧС по Тюменской области зимнюю рыбалку от тюменцев не оценили. В ведомстве отметили, что «быть первым хорошо, но не с риском для жизни».
Также раскритиковали рыбаков и жители Тюмени.
«Рано. Лёд тонкий. Вроде взрослые люди», — посетовала Нина П.
Ранее «Наш Город» писал, что на тюменской реке Тура 6 ноября образовалась нетипичная для тюменской реки шуга. Ледяная крошка возникла из-за резкого перепада температуры воздуха и низкого уровня воды в реке. Последствиями шуги стали перебои с водоснабжением в Тюмени.