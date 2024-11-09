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Posted 9 ноября, 06:22

Published 9 ноября, 06:22

Modified 9 ноября, 06:24

Updated 9 ноября, 06:24

Озеро Кривое

Рыбаки-камикадзе: тюменцы открыли сезон рыбалки на льду

9 ноября 2024, 06:22
Фото: РЫБАЛКА в Тюменской области. Озеро Кривое
Сюжет
Рыбалка
Несмотря на то, что минусовая температура воздуха держится на территории Тюменской области всего несколько дней, местные рыбаки-экстремалы уже открылись зимний сезон рыбалки на льду.
«Ну вот открыли сезон, немножко ротанов половили. Верхний бор, озеро Кривое. Лёд 7-8 сантиметров. Но далеко от берега не ходили», — сообщил Сергей Пронин в группе ВК РЫБАЛКА в Тюменской области.
Озеро КривоеОзеро Кривое
Озеро КривоеОзеро Кривое
Озеро Кривое. Фото: РЫБАЛКА в Тюменской области
«Сегодня была разведка, приехал уже после обеда. Клёв очень интенсивный, но пока мелочь. Ловил на старице Пышмы, лёд сантиметров 10, где снег то потоньше», — похвастался уловом Kontra Net.
Старица ПышмыСтарица Пышмы
Старица Пышмы. Фото: РЫБАЛКА в Тюменской области

В МЧС по Тюменской области зимнюю рыбалку от тюменцев не оценили. В ведомстве отметили, что «быть первым хорошо, но не с риском для жизни».

Также раскритиковали рыбаков и жители Тюмени.

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Ранее «Наш Город» писал, что на тюменской реке Тура 6 ноября образовалась нетипичная для тюменской реки шуга. Ледяная крошка возникла из-за резкого перепада температуры воздуха и низкого уровня воды в реке. Последствиями шуги стали перебои с водоснабжением в Тюмени.

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