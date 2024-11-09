Три человека погибли во время пожара в доме в Тюмени

Posted 9 ноября, 04:12
Published 9 ноября, 04:12
Modified 9 ноября, 04:20
Updated 9 ноября, 04:20
На место происшествия были направлены 3 единицы техники и 10 человек личного состава МЧС по Тюменской области. На момент прибытия первых пожарных огонь уже охватил территорию внутри дома. Общая площадь пожара составила 36 квадратных метров.
К сожалению, во время тушения возгорания в доме были обнаружены тела трех человек. По предварительным данным, причиной возникновения огня мог стать аварийный режим работы электрооборудования.
Ранее «Наш Город» писал, что ночью 1 ноября в селе Вагай произошел смертельный пожар в частном жилом доме. Погиб один человек.