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Posted 9 ноября, 04:12

Published 9 ноября, 04:12

Modified 9 ноября, 04:20

Updated 9 ноября, 04:20

Три человека погибли во время пожара в доме в Тюмени

Три человека погибли во время пожара в доме в Тюмени

9 ноября 2024, 04:12
Фото: МЧС ТО.
Трагедия произошла в пятницу поздно вечером в СНТ «Строитель-3». В дежурную часть информация о пожаре в частном доме по улице Рябиновой поступила около десяти часов вечера.

На место происшествия были направлены 3 единицы техники и 10 человек личного состава МЧС по Тюменской области. На момент прибытия первых пожарных огонь уже охватил территорию внутри дома. Общая площадь пожара составила 36 квадратных метров.

Фото: МЧС ТО

К сожалению, во время тушения возгорания в доме были обнаружены тела трех человек. По предварительным данным, причиной возникновения огня мог стать аварийный режим работы электрооборудования.

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