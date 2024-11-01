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Posted 1 ноября, 08:00

Published 1 ноября, 08:00

Modified 1 ноября, 08:02

Updated 1 ноября, 08:02

Утром на место происшествия выехал прокурор Вагайского района.

В Тюменской области в жутком ночном пожаре погиб мужчина

1 ноября 2024, 08:00
Фото: Изображение Midjourney. Утром на место происшествия выехал прокурор Вагайского района.
Сегодня в селе Вагай произошла трагедия: на пожаре погиб человек. На улице 2-я Комсомольская около часа ночи загорелся частный дом. Пожарные ликвидировали огонь на площади 132 квадратных метра. Прокуратура Тюменской области начала проверку по факту произошедшего.

В результате происшествия повреждены как жилой дом, так и хозяйственные постройки. Причины возгорания в настоящее время выясняются, отметили в пресс-службе регионального МЧС.

Утром на место происшествия выехал прокурор Вагайского района Дмитрий Шайкин для координации работы правоохранительных органов и экстренных служб.

Сотрудники внимательно следят за процессом выяснения причин и обстоятельств случившегосяСотрудники внимательно следят за процессом выяснения причин и обстоятельств случившегося
Сотрудники внимательно следят за процессом выяснения причин и обстоятельств случившегосяСотрудники внимательно следят за процессом выяснения причин и обстоятельств случившегося
Сотрудники внимательно следят за процессом выяснения причин и обстоятельств случившегосяСотрудники внимательно следят за процессом выяснения причин и обстоятельств случившегося
Сотрудники внимательно следят за процессом выяснения причин и обстоятельств случившегося. Фото: прокуратура Тюменской области
«Районная прокуратура инициировала проверку в связи с этим инцидентом, в результате которого погиб 50-летний мужчина. В ходе расследования будет проведена оценка соблюдения норм пожарной безопасности. Если собранные данные укажут на наличие нарушений, прокуратура примет необходимые меры реагирования», — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Отмечается, что сотрудники также внимательно следят за процессом выяснения причин и обстоятельств случившегося, чтобы принять решение по факту пожара.

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Напомним, «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб молодой боец — Семён Басов. О трагическом уходе уроженца села Шипаково Тюменской области рассказала его 53-летняя мама.

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