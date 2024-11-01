В Тюменской области в жутком ночном пожаре погиб мужчина

Posted 1 ноября, 08:00
Published 1 ноября, 08:00
Modified 1 ноября, 08:02
Updated 1 ноября, 08:02
В результате происшествия повреждены как жилой дом, так и хозяйственные постройки. Причины возгорания в настоящее время выясняются, отметили в пресс-службе регионального МЧС.
Утром на место происшествия выехал прокурор Вагайского района Дмитрий Шайкин для координации работы правоохранительных органов и экстренных служб.
«Районная прокуратура инициировала проверку в связи с этим инцидентом, в результате которого погиб 50-летний мужчина. В ходе расследования будет проведена оценка соблюдения норм пожарной безопасности. Если собранные данные укажут на наличие нарушений, прокуратура примет необходимые меры реагирования», — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Отмечается, что сотрудники также внимательно следят за процессом выяснения причин и обстоятельств случившегося, чтобы принять решение по факту пожара.
Напомним, «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб молодой боец — Семён Басов. О трагическом уходе уроженца села Шипаково Тюменской области рассказала его 53-летняя мама.