В Тюменской области в жутком ночном пожаре погиб мужчина

Сегодня в селе Вагай произошла трагедия: на пожаре погиб человек. На улице 2-я Комсомольская около часа ночи загорелся частный дом. Пожарные ликвидировали огонь на площади 132 квадратных метра. Прокуратура Тюменской области начала проверку по факту произошедшего.

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