Тюменский бизнесмен обманул налоговиков почти на 70 миллионов рублей

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский бизнесмен Сергей Роженцев стал жертвой математической ошибки. Его обвинили в махинациях с поставками обмундирования для участников СВО, которые он не совершал. Предприниматель оказался в СИЗО из-за невнимательности при изучении документов на поставку товаров.