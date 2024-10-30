Тюменский бизнесмен обманул налоговиков почти на 70 миллионов рублей

Posted 30 октября, 05:11
Published 30 октября, 05:11
Modified 30 октября, 05:13
Updated 30 октября, 05:13
По данным следствия, в период с 2018 по 2020 годы бизнесмен завышал расходы компании и предоставлял фиктивные отчеты о поставке услуг контрагентами. В итоге обманул налоговую на 69 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Тюменской области.
В настоящее время на имущество предпринимателя и транспортные средства организации наложен арест в размере недоимки. Уголовное дело по данному факту направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский бизнесмен Сергей Роженцев стал жертвой математической ошибки. Его обвинили в махинациях с поставками обмундирования для участников СВО, которые он не совершал. Предприниматель оказался в СИЗО из-за невнимательности при изучении документов на поставку товаров.