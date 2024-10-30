Тюменские власти потратили на VPN около 300 миллионов рублей

Как поясняет эксперт сервиса «Контур.Закупки» Василий Данильчик, увеличению числа закупок по подключению к VPN способствовал рост числа кибератак. За минувший год на системы департамента информатизации Тюменской области было совершено порядка 49 миллионов кибератак, в 2022 году их было более 95 миллионов, пишет РБК Тюмень.