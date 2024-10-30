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Posted 30 октября, 04:18

Published 30 октября, 04:18

Modified 30 октября, 04:20

Updated 30 октября, 04:20

Тюменские власти потратили на VPN около 300 миллионов рублей

Тюменские власти потратили на VPN около 300 миллионов рублей

30 октября 2024, 04:18
Фото: 1MI.
Учреждения Тюменской области потратили около 280 миллионов рублей за последние два года на подключение к VPN. Такие данные представили аналитики «Контур. Закупки».

По информации экспертов, часть закупок была скрыта из публичного доступа, поскольку связана с обеспечением кибербезопасности.

Одним из самых крупных стал тендер комитета по информатизации Тюмени по созданию защищенного канала между мэрией и другими ведомствами. Стоимость закупки составила 33 миллиона рублей. Центр информационных технологий Тюменской области потратил на подключение к VPN 416 организаций Тюмени и области порядка 30 миллионов.

Отметим, общая сумма закупок по 44-ФЗ за 9 месяцев 2022 года составила 70 миллионов рублей, за аналогичный период 2023 года — 89 миллионов рублей, 2024 года — 86 миллионов.

Как поясняет эксперт сервиса «Контур.Закупки» Василий Данильчик, увеличению числа закупок по подключению к VPN способствовал рост числа кибератак. За минувший год на системы департамента информатизации Тюменской области было совершено порядка 49 миллионов кибератак, в 2022 году их было более 95 миллионов, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области планируют создать для борьбы с лесными пожарами сеть радиостанций. На эти цели из бюджета потратят более 30 миллионов рублей.

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