В Тюмени снижается количество детей-мигрантов

Posted 30 октября, 04:04
Published 30 октября, 04:04
Modified 30 октября, 04:06
Updated 30 октября, 04:06
Так, в образовательных организациях региона числится 2,5 тысячи детей-мигрантов. Это составляет 1% от общего количества обучающихся.
«По сравнению с прошлым учебным годом, наблюдается незначительное снижение количества обучающихся вышеуказанной категории», — пишет ura.ru со ссылкой на департамент.
Ранее «Наш город» писал, что тобольские силовики отправятся под суд за помощь нелегальным мигрантам. Они содействовали в получении вида на жительство и прохождении всех необходимых экзаменов.