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Posted 30 октября, 04:04

Published 30 октября, 04:04

Modified 30 октября, 04:06

Updated 30 октября, 04:06

В Тюмени снижается количество детей-мигрантов

В Тюмени снижается количество детей-мигрантов

30 октября 2024, 04:04
Фото: Изображение Midjourney.
Количество детей мигрантов, обучающихся в школах Тюмени снижается. Об этом рассказали в региональном департаменте образования и науки.

Так, в образовательных организациях региона числится 2,5 тысячи детей-мигрантов. Это составляет 1% от общего количества обучающихся.

«По сравнению с прошлым учебным годом, наблюдается незначительное снижение количества обучающихся вышеуказанной категории», — пишет ura.ru со ссылкой на департамент.
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Ранее «Наш город» писал, что тобольские силовики отправятся под суд за помощь нелегальным мигрантам. Они содействовали в получении вида на жительство и прохождении всех необходимых экзаменов.

#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Образование#Мигранты#Новости тюмени#Департамент образования
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