Тюменцы ощутили последствия оттока мигрантов. Под ударом стройка, общепит и такси

Ужесточение миграционных правил уже приводит к оттоку иностранцев из России. По приблизительным оценкам, только за период с января по сентябрь 2024 года страну покинули более 1 млн иностранных рабочих. Это происходит на фоне сводок МВД, согласно которым к 1 сентября 2024 года в России находилось почти 6,2 млн мигрантов, из которых 5,5 млн — из постсоветских республик.