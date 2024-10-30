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Posted 30 октября, 01:12

Published 30 октября, 01:12

Modified 30 октября, 07:35

Updated 30 октября, 07:35

Отток мигрантов сказался на обычных жителях Тюменской области

Тюменцы ощутили последствия оттока мигрантов. Под ударом стройка, общепит и такси

30 октября 2024, 01:12
Фото: 1MI.

Отток мигрантов сказался на обычных жителях Тюменской области

Усиление оттока мигрантов в Тюменской области имеет как плюсы, так и минусы для работников. Экономика страны нуждается в рабочих руках, поэтому компании вынуждены повышать зарплаты, но не все могут себе это позволить.

Отток в регионе составляет около 5% всей рабочей силы, что усиливает дефицит кадров. С одной стороны, это открывает больше рабочих мест для граждан России, но не все вакансии для них привлекательны.

Наибольший дефицит кадров наблюдается в строительстве, сельском хозяйстве, общественном питании и сфере уборки, где традиционно работали мигранты. Дефицит работников также влияет на стоимость услуг такси.

При этом некоторые работодатели уже отреагировали на проблему, увеличивая зарплату и предлагая более привлекательные условия для сотрудников. Таким образом, отток мигрантов имеет положительные стороны для простых работников, так как предприятия повышают зарплаты, чтобы компенсировать потери. Однако есть и отрицательный аспект — рост цен в сферах, где основную рабочую силу составляли мигранты, например, в ЖКХ или такси.

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Ужесточение миграционной политики происходит на двух уровнях — федеральном и региональном. Госдума уже приняла несколько законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. Одновременно губернаторы массово ограничивают работу мигрантов, особенно из стран, откуда в Россию можно въехать без визы и работать по патенту.

Тренд был задан еще в конце 2021 года Тюменской областью и ХМАО: губернаторы, Александр Моор и Наталья Комарова, первыми в России ввели жесткие ограничения для мигрантов. В обоих регионах с 1 января 2022 года иностранцам запретили работать на транспорте, а в Югре также в торговле и образовании.

После Тюмени и ХМАО Калужская область продолжила тренд на ужесточение миграционной политики. Губернатор Владислав Шапша не только ввел строгие ограничения на работу мигрантов, но и вышел из «Программы по переселению соотечественников из-за рубежа».

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Однако именно после мартовского теракта начались жесткие федеральные меры. Главными аргументами противников миграции стали рост числа преступлений и случаи терроризма.

В 2025 году вступит в силу пакет законопроектов, направленных на ужесточение миграционного режима. Основные нововведения включают:

  • Создание реестра контролируемых лиц, содержащего информацию о мигрантах, находящихся в стране незаконно или совершивших преступления.
  • Ужесточение ответственности за незаконную миграцию. Максимальный срок наказания за организацию незаконной миграции может достигать 15 лет лишения свободы. Если преступление совершено с участием чиновников, им будет запрещено занимать должности в органах власти на срок до 10 лет.
  • Изменение квалификации преступлений. Если преступление совершает лицо, находящееся в России незаконно, это станет отягчающим обстоятельством при назначении наказания.
  • Получение разрешения на временное проживание или вид на жительство будет возможно только через три года после оформления брака или усыновления.
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Следуя примеру Моора, Комаровой и Шапши, более 30 губернаторов в той или иной форме ввели ограничения на работу мигрантов в определенных профессиях. Каждый глава региона объясняет, что эти меры направлены на защиту местного рынка труда и предотвращение конкуренции со стороны иностранцев.

Ужесточение миграционных правил уже приводит к оттоку иностранцев из России. По приблизительным оценкам, только за период с января по сентябрь 2024 года страну покинули более 1 млн иностранных рабочих. Это происходит на фоне сводок МВД, согласно которым к 1 сентября 2024 года в России находилось почти 6,2 млн мигрантов, из которых 5,5 млн — из постсоветских республик.

Миграционный адвокат Ольга Родина отмечает, что важно учитывать не только влияние на вопросы безопасности, но и на рынок труда, который уже испытывает значительное давление.

В краткосрочной перспективе ужесточение законодательства приведет к сокращению числа нелегальных работников. С одной стороны, это может вызвать дефицит рабочей силы в отраслях, где традиционно заняты мигранты, таких как строительство и сельское хозяйство. С другой стороны, это увеличит конкуренцию среди легальных мигрантов.

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Для бизнеса это создаст дополнительные трудности. Компании, которые ранее нанимали нелегальных мигрантов из-за их низкой стоимости, будут вынуждены увеличивать расходы на оплату труда легальных работников. В результате стоимость товаров и услуг может возрасти.

Однако в долгосрочной перспективе ожидается положительный эффект, связанный с легализацией труда, улучшением условий работы и защитой прав работников. Это также может стимулировать рост зарплат для россиян и повысить качество трудовой миграции.

В настоящее время граждане России не особо стремятся работать в таких сферах, как ЖКХ и курьерская доставка, где традиционно были заняты мигранты. Поэтому эти отрасли могут столкнуться с трудностями, так как будет крайне сложно найти людей, готовых работать за небольшие деньги.

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Ранее стало известно, что большая часть жителей региона уверена — мигрантов в Тюменской области слишком много. Сейчас активно обсуждается ряд законов, который может сократить численность иностранцев.

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